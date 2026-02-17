Miniștrii UE aprobă planuri de apărare de 74 de miliarde de euro din schema SAFE

Cele opt țări care au primit aprobarea finală sunt Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Finlanda. Polonia este cel mai mare solicitant dintre acestea, cerând peste 43 de miliarde de euro din fondurile disponibile, arată Euronews.

Această decizie vine la o săptămână după ce miniștrii apărării au validat o primă serie de proiecte depuse de Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România, în valoare totală de 38 de miliarde de euro. În total, 19 state membre au aplicat pentru finanțare prin intermediul instrumentului SAFE.

Cum funcționează instrumentul SAFE

SAFE face parte din planul „Readiness 2030” al Comisiei Europene, care urmărește mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru apărare până la sfârșitul acestui deceniu.

Instrumentul oferă împrumuturi pe termen lung, garantate la nivel european, în condiții avantajoase. Acest lucru permite țărilor cu ratinguri de credit mai slabe să obțină finanțare la costuri mai reduse decât dacă s-ar împrumuta individual pe piețele financiare.

După aprobarea politică, Comisia Europeană poate încheia acorduri de împrumut și poate efectua plăți inițiale de până la 15% din suma solicitată. Următoarele tranșe vor fi eliberate pe baza rapoartelor periodice privind implementarea investițiilor.

Ce echipamente pot fi finanțate

Fondurile sunt destinate achiziției de echipamente considerate prioritare pentru securitatea europeană, inclusiv muniție și rachete, sisteme de artilerie, drone și sisteme anti-dronă.

De asemenea pe listă mai sunt sisteme de apărare aeriană și antirachetă. Se prioritizează

protecția infrastructurii critice și securitatea cibernetică. Nu este neglijată nici înteligența artificială (AI) și războiul electronic iar protecția activelor spațiale estye de asemenea menționată.

Un criteriu esențial al programului este ca echipamentele achiziționate să fie produse în Europa. Cel mult 35% din costul componentelor poate proveni din afara Uniunii Europene, a Spațiului Economic European (SEE), a EFTA sau din Ucraina.

Cererea depășește bugetul disponibil

Schema s-a dovedit a fi extrem de populară: cele 19 state participante au solicitat inițial mai mult decât plafonul de 150 de miliarde de euro disponibil. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat anterior că, în funcție de interes și necesități, programul ar putea fi extins în viitor.

Trei state – Cehia, Franța și Ungaria – așteaptă încă aprobarea Comisiei pentru a primi undă verde finală și a începe accesarea fondurilor.

Prin intermediul SAFE, Uniunea Europeană încearcă să accelereze consolidarea capacităților militare într-un context geopolitic tensionat, mizând pe achiziții comune și pe stimularea industriei europene de apărare.