Administrația Trump și Smithsonian, în dispută privind portretul prezidențial al lui Donald Trump

Oficiali ai administrației americane au purtat discuții privind extinderea expoziției „America’s Presidents” de la National Portrait Gallery, parte a instituției Smithsonian, prin adăugarea mai multor imagini ale președintelui Donald Trump.
Andrei Rachieru
17 feb. 2026, 14:38, Știri externe

Inițiativa ar reprezenta o abatere semnificativă de la practica curatorială tradițională, potrivit The Art Newspaper.

Propunerea a fost discutată în timpul unei vizite oficiale la muzeu, pe 19 decembrie, de către Abby Jones, șefa interimară a protocolului Departamentului de Stat, și fotograful Casei Albe, Daniel Torok. Potrivit surselor, administrația Trump a sugerat crearea unei secțiuni dedicate care să includă mai multe reprezentări artistice ale președintelui, nu doar portretul oficial temporar expus în timpul mandatului.

Precedentul Smithsonian

În mod tradițional, National Portrait Gallery, parte a Smithsonian Institution, expune o fotografie oficială a președintelui în funcție, care este ulterior înlocuită cu un portret pictat, dezvăluit după finalizarea mandatului. De-a lungul timpului, expoziția „America’s Presidents” a inclus mai multe reprezentări ale unor foști președinți precum George Washington, Abraham Lincoln sau John F. Kennedy, însă aceste extinderi au fost realizate, de regulă, postum.

Luna trecută, fotografia oficială a lui Trump a fost înlocuită cu o imagine alb-negru realizată de Daniel Torok, la cererea expresă a președintelui. În același timp, referințele la cele două proceduri de punere sub acuzare din primul mandat au fost eliminate din textele explicative ale expoziției, fapt care a generat controverse publice.

Tensiuni între administrația Trump și National Portrait Gallery

Relațiile dintre administrația Trump și National Portrait Gallery au fost tensionate încă de la începutul celui de-al doilea mandat. Casa Albă a acuzat existența unui „bias ideologic” în unele expoziții și a solicitat date detaliate privind finanțarea și programarea mai multor muzee Smithsonian.

Un punct sensibil l-a constituit portretul realizat de artistul Ronald Sherr, comandat după primul mandat al lui Trump și acceptat de NPG în 2022.

Portretul nu a fost niciodată expus, deoarece Trump își anunțase intenția de a candida pentru un nou mandat. Artistul a decedat la scurt timp după finalizarea lucrării.

Casa Albă cere un nou portret care să reflecte „întreaga președinție”

Casa Albă a transmis că președintele își dorește un portret care să reflecte atât al 45-lea, cât și al 47-lea mandat. Potrivit purtătorului de cuvânt Davis Ingle, administrația consideră important ca lucrările artistice primite de Trump din partea susținătorilor să fie expuse „în sălile capitalei naționale”.

Reprezentanții Smithsonian și ai National Portrait Gallery au refuzat să comenteze oficial, precizând doar că modificările recente fac parte dintr-o actualizare curatorială programată.

