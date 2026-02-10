Administrația Trump pregătește abrogarea legii climatice SUA, fundament al luptei împotriva emisiilor

Informația a fost confirmată de șeful Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), Lee Zeldin, într-un interviu acordat Wall Street Journal, citat de AFP.

Potrivit lui Zeldin, această inițiativă ar reprezenta „cel mai mare act de dereglementare din istoria SUA”, subliniind intenția administrației Trump de a elimina așa-numita „constatare a pericolelor” („Endangerment Finding”), adoptată de EPA în 2009.

Ce presupune abrogarea legii climatice SUA și rolul „Endangerment Finding”

Abrogarea legii climatice SUA vizează anularea deciziei prin care Agenția pentru Protecția Mediului a stabilit că șase gaze cu efect de seră, inclusiv dioxidul de carbon și metanul, reprezintă un pericol pentru sănătatea publică. Această constatare a permis includerea gazelor cu efect de seră în categoria poluanților reglementați la nivel federal.

Decizia din 2009 a creat cadrul juridic necesar pentru impunerea unor reglementări stricte privind limitarea emisiilor provenite din transporturi, industrie și sectorul energetic, în special din utilizarea combustibililor fosili.

Administrația Trump, cunoscută pentru susținerea industriilor petrolului și cărbunelui, încearcă să inverseze această decizie, argumentând că impactul gazelor cu efect de seră asupra sănătății umane este indirect și global, nu local, și că acestea nu ar trebui tratate ca poluanți în sensul tradițional.

EPA a acuzat, într-un răspuns transmis AFP, administrația Obama că a luat „una dintre cele mai dăunătoare decizii din istoria modernă” prin adoptarea acestei reglementări climatice.

Reacții și posibile consecințe ale abrogării legii climatice SUA

Dacă abrogarea legii climatice SUA va fi confirmată, decizia este aproape sigur că va fi contestată în instanță. Organizațiile de mediu avertizează că miza este uriașă, iar cazul ar putea ajunge inclusiv la Curtea Supremă a Statelor Unite.

„Ne vom vedea în instanță”, a declarat Manish Bapna, președintele organizației de mediu NRDC, semnalând opoziția fermă a societății civile față de această inițiativă.

Statele Unite sunt cel mai mare contributor istoric la emisiile globale de gaze cu efect de seră, iar o eventuală abrogare a cadrului legal existent ar reprezenta o lovitură majoră pentru acțiunile climatice la nivel global.