Ce ar mai vrea Trump să redenumească după el: Penn Station și aeroportul Dulles intră în discuție

Președintele american Donald Trump a propus redenumirea unor noduri majore de transport din SUA după propriul nume, în discuții private privind finanțarea infrastructurii, potrivit surselor citate de 6ABC.

Propunerea a fost făcută luna trecută, într-o conversație cu liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, care a respins oferta, spun sursele.

Pârghie financiară și o propunere cu miză mare

Potrivit unor surse familiarizate cu discuția, Trump a spus că ar lua în considerare deblocarea a 16 miliarde de dolari din fonduri federale pentru un proiect major de infrastructură din New York.

În schimb, el a cerut acordul pentru redenumirea gării Penn Station din Manhattan, New York și a aeroportului internațional Dulles din statul Virginia după numele său.

Finanțarea este legată de Hudson Tunnel Project, un proiect de miliarde de dolari care conectează New York City de statul New Jersey.

Proiectul include construirea a aproximativ 15 kilometri de linii feroviare pentru pasageri și reabilitarea tunelului North River.

Oficialii au avertizat că, dacă fondurile rămân blocate, lucrările ar putea fi oprite, punând în pericol aproximativ 1.000 de locuri de muncă.

Schumer ar fi respins propunerea, potrivit surselor, fără reacții publice din partea Casei Albe sau a biroului său.

Un tipar al controverselor legate de redenumiri

Informația vine pe fondul unei serii de decizii prin care numele lui Trump a fost asociat unor instituții și inițiative federale.

În ultimul an, numele său a fost adăugat Centrului John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului, după schimbarea conducerii.

Astfel, noua denumire a centrului este Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

Trump a redenumit și sediul Institutului pentru Pace al SUA și a lansat un site guvernamental pentru medicamente pe bază de rețetă, numit TrumpRx.

De asemenea, strada care trece prin fața proprietății din Mar-a-Lago a președintelui american a fost redenumită în President Donald J. Trump Boulevard.

În decembrie, Marina SUA a anunțat planuri pentru o „clasă Trump” de nave de luptă.

Întrebări legale și reacții politice

În mod tradițional, obiectivele federale sunt denumite după președinți doar după încheierea mandatului sau postum.

Redenumirea unor infrastructuri majore în timpul exercitării funcției este neobișnuită și, de regulă, necesită aprobarea Congresului.

Ca reacție, unii democrați au introdus inițiative legislative menite să împiedice președinții în funcție să dea propriul nume proprietăților federale.