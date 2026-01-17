Prima pagină » Știri externe » Strada care trece prin fața proprietății din Florida a liderului SUA a primit numele „President Donald J. Trump Boulevard”

Strada care trece prin fața proprietății din Florida a liderului SUA a primit numele „President Donald J. Trump Boulevard”

Strada care trece prin fața proprietății din Florida a liderului SUA a primit un alt nume. Dacă până în prezent s-a numit Southern Boulevard, de acum încolo numele străzii va fi „President Donald J. Trump Boulevard”. La ceremonie a participat și președintele Donald Trump.
Strada care trece prin fața proprietății din Florida a liderului SUA a primit numele „President Donald J. Trump Boulevard”
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
17 ian. 2026, 18:11, Știri externe

Strada care trece prin fața proprietății din Mar-a-Lago a președintelui american a fost redenumită, potrivit Le Figaro. La ceremonia care a avut loc vineri a participat președintele în persoană. El a inaugurat plăcuța care indică noul nume: „President Donald J. Trump Boulevard”. Bulevardul leagă Aeroportul Internațional Palm Beach de Mar-a-Lago, reședința privată și clubul lui Donald Trump. Strada are 6,5 kilometri și este folosită în mod regulat de Trump în timpul călătoriilor sale în Florida.

Schimbarea a fost decisă de autoritățile statului Florida în care republicanii dețin controlul.

Președintele SUA a declarat că este „foarte onorat” de această inițiativă.

„Îmi voi aminti de acest gest excepțional pentru tot restul vieții”, a spus el.

La vederea indicatorului, el a exclamat: „Acesta este un indicator impresionant. Este magnific”, a adăugat Trump.

Schimbarea numelui a fost aprobată și de autoritățile locale din West Palm Beach și Palm Beach County. Republicană Meg Weinberger, care a inițiat proiectul, a explicat în timpul ceremoniei că inițiativa s-a lovit inițial de rezistență.

„Când am introdus proiectul de lege, mi s-a spus că este imposibil, că nu putem face acest lucru. (…) Trebuie să vă onorăm și să vă arătăm respect dumneavoastră și familiei dumneavoastră pentru tot ce ați făcut pentru noi și pentru țara noastră”, a explicat Weinberger.

Oficialii locali au transmis că schimbarea numelui nu implică nicio modificare a adreselor oficiale, a hărților administrative sau a procedurilor serviciilor de urgență.

Trump peste tot

Totuși, inițiativa face parte dintr-o campanie prin care se încearcă folosirea numelui Trump pentru locuri, programe și instituții relevante. Campania neoficială a început după revenirea lui Trump la Casa Albă, în urmă cu un an. Aceasta este o practică neobișnuită în Statele Unite, unde astfel de omagii sunt în general acordate foștilor președinți după sfârșitul mandatului lor sau chiar după moartea acestora.

Cea mai mare controversă a fost stârnită de redenumirea centrului de arte din Washington. Acesta se numea Centrul Kennedy și a fost redenumit Centrul Trump-Kennedy. Decizia a stârnit numeroase proteste și a provocat demisia unor artiști.

Recomandarea video

„Jaqueline Cristian are un viitor grozav, e o chestiune de timp până la un rezultat mare”, spune pentru G4Media Laura Robson, expert Eurosport
G4Media
Ce înseamnă „pensie bună” în România, de fapt. Cât ar trebui să primești, în funcție de orașul tău
Gandul
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
Libertatea
Care este cel mai nesănătos parizer, de fapt. Se găsește în toate supermarketurile din România
CSID
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor