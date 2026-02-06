Prima pagină » Știri externe » Administrația Trump a lansat site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse

Administrația Trump a lansat site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse

Administrația Trump a lansat joi TrumpRx, un site web care, despre care spune, va ajuta pacienții să cumpere direct medicamente eliberate pe bază de rețetă la un preț redus, într-un moment în care asistența medicală și costul vieții reprezintă preocupări tot mai mari pentru americani. „Veți economisi o avere”, a declarat președintele Donald Trump la inaugurarea sitului.
Administrația Trump a lansat site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
06 feb. 2026, 07:32, Știri externe

Site-ul web găzduit de guvern nu este o platformă pentru cumpărarea de medicamente. În schimb, este conceput ca un facilitator, îndrumând americanii către site-urile web ale producătorilor de medicamente, de unde aceștia pot face achiziții. De asemenea, oferă cupoane de utilizat în farmacii. Site-ul se lansează cu peste 40 de medicamente, inclusiv medicamente pentru slăbit, cum ar fi Ozempic și Wegovy, potrivit AP.

Site-ul face parte dintr-un efort mai amplu al administrației Trump de a demonstra că abordează provocările legate de costurile ridicate. Accesibilitatea a apărut ca o vulnerabilitate politică pentru Trump și aliații săi republicani în perspectiva alegerilor intermediare din noiembrie, deoarece americanii rămân îngrijorați de costul locuințelor, al alimentelor, al utilităților și al altor bunuri de bază ale identității clasei de mijloc.

Presiuni asupra companiilor farmaceutice

Trump a subliniat că prețurile mai mici au fost posibile datorită presiunilor exercitate asupra companiilor farmaceutice în ceea ce privește prețurile, spunând că a cerut ca acestea să perceapă aceleași costuri în SUA ca și în alte națiuni. El a spus că, în consecință, costurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă vor crește în țări străine.

Președintele și-a petrecut ultimele luni încercând să-și evidențieze eforturile de a reduce prețurile medicamentelor pentru americani. A realizat acest lucru prin acorduri cu mari companii farmaceutice, inclusiv cu unii dintre cei mai mari producători de medicamente, precum Pfizer, Eli Lilly și Merck, care au convenit să reducă prețurile medicamentelor lor Medicaid la așa-numitele prețuri de „națiune cea mai favorizată”. Ca parte a acordurilor, multe dintre noile medicamente ale companiilor vor fi lansate și la prețuri reduse pentru piețele de consum prin intermediul TrumpRx.

Acordurile încheiate de Trump cu producătorii rămân neclare

Multe dintre detaliile acordurilor încheiate de Trump cu producătorii rămân neclare, iar prețurile medicamentelor pentru pacienții din SUA pot depinde de mulți factori, inclusiv de concurența cu care se confruntă un tratament și de acoperirea asigurărilor. Majoritatea oamenilor au asigurare medicală prin intermediul locului de muncă, al pieței asigurărilor individuale sau al programelor guvernamentale precum Medicaid și Medicare, care îi protejează de o mare parte din costuri.

Administrația Trump a negociat, de asemenea, prețuri mai mici pentru mai multe medicamente eliberate pe bază de rețetă pentru persoanele înscrise în Medicare, printr-un program de negociere directă creat printr-o lege din 2022.

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
100 euro în plus primesc românii care fac acest lucru. Termenul limită este 31 martie 2026
Gandul
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Libertatea
Care este ciorba preferată a lui Cătălin Măruță. Mulți români nu ar mânca așa ceva
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor