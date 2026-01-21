Prima pagină » Știri externe » Franța îl acuză pe Trump de fake news: „Oricine a pus piciorul într-o farmacie franceză știe acest lucru”

Franța îl acuză pe președintele american Donald Trump că a lansat un fake news. „Oricine a pus piciorul într-o farmacie franceză știe acest lucru”, au transmis francezii miercuri, după discursul lui Trump de la Forumul Economic de la Davos.
Sursa: Hepta/Mediafax foto
Petru Mazilu
21 ian. 2026, 22:05

Oficialii francezi s-au referit la informația lansată de Trump potrivit căreia prețurile medicamentelor din Franța au fost majorate din cauza amenințărilor cu taxe vamale.

Francezii au respins afirmațiile lui Donald Trump postând pe platforma X o animație cu președintele SUA și cuvintele „știri false – fake news”, potrivit Sky News.

„Se pretinde că președintele Emmanuel Macron a majorat prețul medicamentelor. El nu stabilește prețurile. Acestea sunt reglementate de sistemul de securitate socială și, de fapt, au rămas stabile. Oricine a pus piciorul într-o farmacie franceză știe acest lucru”, au transmis oficialii francezi.

În timpul discursului de la Davos, Donald Trump a imitat accentul lui Macron, spunând: „Îmi place de el”. Totodată, el a susținut că l-a amenințat pe Macron că va impune taxe vamale Franței dacă nu majorează rapid prețurile medicamentelor.

