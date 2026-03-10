Simion, după anunțul vizitei lui Zelenski în România: „Vizită la sponsori” sau „stăpânul în vizită la slugi”?

Reacția vine după ce surse oficiale au confirmat pentru Mediafax că Volodimir Zelenski urmează să efectueze joi, 12 martie, o vizită oficială în România, unde are programată o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Programul complet al vizitei nu a fost făcut public din motive de securitate.

Liderul AUR, George Simion, a reacționat pe Facebook publicând mesajul „Vrem PACE”, alături de drapelul României.

Într-un comentariu la aceeași postare, Simion a scris: „Vinerea lui Zelenski joi la București este una din două: 1. Vizită la sponsori 2. Venirea stăpânului în vizită la slugi. Care credeți?”

Vizita ar fi a doua deplasare oficială a președintelui ucrainean în România de la declanșarea invaziei ruse. Prima a avut loc în octombrie 2023, când Zelenski a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele de atunci, Klaus Iohannis, discuțiile fiind axate pe securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și cooperarea bilaterală.

Simion, istoric lung cu Zelenski

Zelenski trebuia să suțină în 2023 și un discurs în Parlament care a fost anulat din motive de securitate.

La momentul respectiv, liderul AUR a ironizat anularea discursului.

„Cu durere în suflet, anunţăm că viteazul preşedinte ucrainean Volodimir Zelinski nu va mai veni astăzi în Parlamentul României”, spunea atunci George Simion.

În august 2024, Simion declara că AUR nu este „nici iubitor de Putin, nici iubitor de Zelenski”, ci „iubitor de România”, susținând că Bucureștiul a făcut „prea multe concesii Ucrainei” și acuzând Kievul de o atitudine „dușmănoasă” față de România.

În noiembrie 2024, Guvernul României a făcut public un document transmis de Serviciul de Securitate al Ucrainei, potrivit căruia interdicția de intrare a lui George Simion în Ucraina a fost justificată prin „activități anti-ucrainene sistematice”, prin declarații care ar discredita Ucraina și ar nega legitimitatea frontierei sale. Simion a respins acuzațiile și a susținut că sancțiunea este legată de activitatea sa „pro-românească” în apărarea minorității române din Ucraina.

Mai recent, în campania prezidențială din 2025, Simion a revenit la aceeași linie, spunând că poziția sa față de războiul din Ucraina este „neutralitatea, nu escaladarea”, că România „nu va mai da niciun leu pentru altă țară” și că Ucraina ar trebui să ofere compensații pentru ajutorul primit de la București.