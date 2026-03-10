Prima pagină » Știri externe » Volodimir Zelenski va veni joi în România. Președintele ucrainean se va intâlni și cu Nicușor Dan

Volodimir Zelenski va veni joi în România. Președintele ucrainean se va intâlni și cu Nicușor Dan

Volodimir Zelenski va veni joi în România. Președintele ucrainean se va intâlni și cu Nicușor Dan
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
10 mart. 2026, 14:49, Știri externe

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua joi o vizită oficială în România, potrivit unor surse ale G4Media.

Președintele ucrainean se va întâlni cu Președintele României, Nicușor Dan.

Zelenski este invitat la București și în luna mai, cu ocazia Summitului B9.

În octombrie 2023, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a efectuat prima sa vizită oficială în România de la începutul agresiunii ruse. Scopul vizitei a fost consolidarea relațiilor bilaterale și discutarea sprijinului oferit Ucrainei de România, atât pe plan militar, cât și umanitar, precum și problemele minorității române din Ucraina și securitatea alimentară regională.

Zelenski a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele în exercițiu Klaus Iohannis, cu care a purtat discuții și declarații de presă comune. Ulterior, a avut o întâlnite cu premierul în funcție atunci, Marcel Ciolacu, axate pe cooperarea strategică și pe sprijinul multidimensional pentru Ucraina.

De asemenea, președintele ucrainean a depus o coroană de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol.

În cadrul discuțiilor, au fost abordate teme precum securitatea alimentară, rolul porturilor românești în transportul cerealelor și protecția drepturilor românilor din Ucraina, inclusiv solicitarea ca Ucraina să recunoască inexistența așa-numitei „limbi moldovenești”.

Vizita a fost considerată un pas important pentru ridicarea relațiilor dintre România și Ucraina la nivelul unui Parteneriat Strategic și pentru consolidarea sprijinului pe termen lung în fața agresiunii ruse.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Președintele Volodimir Zelenski vine joi în România. Liderul ar urma să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Libertatea
Pensia poate crește cu sute de lei pentru această categorie de români! Documentele pe care trebuie să le depui la Casa de Pensii
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor