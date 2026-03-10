Prima pagină » Economic » Bloomberg: Raiffeisen, aproape de un acord privind achiziția unei bănci din România

Raiffeisen Bank International AG este aproape de a încheia un acord pentru achiziția unei bănci din România. Tranzacția s-ar ridica la aproximativ 550 de milioane de euro, potrivit unor surse citate de Bloomberg.
Diana Nunuț
10 mart. 2026

Raiffeisen Bank este aproape de a încheia un acord pentru achiziționarea diviziei românești Garanti BBVA, au declarat surse familiarizate cu subiectul pentru Bloomberg.

Banca austriacă s-a oferit să plătească aproximativ 1,2 ori valoarea contabilă a Garanti, adică aproximativ 550 de milioane de euro.

Sursele au mai spus pentru Bloomberg, sub protecția anonimatului, că negocierile se află într-un stadiu avansat.

În situația în care acest lucru se va concretiza, Raiffeisen ar urma să devină a treia bancă din România ca mărime, pe baza activelor totale.

Bloomberg mai notează că reprezentanții BBVA și Raiffeisen au refuzat să comenteze informația.

În luna ianuarie, directorul executiv al Raiffeisen, Johann Strobl, a spus că banca dispune de capital suplimentar pentru tranzacții și că este interesată de posibile tranzacții în România. La momentul respectiv, nu a oferit detalii specifice.

Potrivit Economedia, în România, Raiffeisen se afla, anul trecut, pe locul 5 în clasamentul băncilor, iar Garanti Bank se află pe locul 11.

