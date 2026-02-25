Prima pagină » Economic » Cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery: O nouă ofertă, mai mare, din partea Paramount

Cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery continuă: Paramount Skydance a venit cu ofertă revizuită, mai mare, de 31 de dolari pe acțiune. De asemenea, Paramount a îmbunătățit atât propunerea privind taxa de reziliere, cât și cea „de întârziere” (ticking fee).
25 feb. 2026, 07:33, Economic

Lupta pentru achiziția renumitului studio de la Hollywood se intensifică. Warner Bros. Discovery a anunțat că Paramount a ridicat prețul ofertei sale de preluare la 31 de dolari pe acțiune. Oferta anterioară era de 30 de dolari pe acțiune încă din luna decembrie, o ofertă ostilă venită drept răspuns la acordul încheiat de Warner cu Netflix pentru vânzarea studioului și a afacerii de streaming la 27,75 dolari pe acțiune.

Potrivit Associated Press, pe lângă noul preț de 31 de dolari pe acțiune, Warner a anunțat marți că Paramount a majorat taxa de reziliere reglementară la 7 miliarde de dolari. Anterior, aceasta era de 2,8 miliarde de dolari.

Paramount a acceptat, de asemenea, să majoreze „taxa de întârziere” promisă anterior, care era de 0,25 dolari pe acțiune pentru fiecare trimestru în care tranzacția se prelungește după 31 decembrie 2026. Acum a acceptat să plătească această sumă dacă tranzacția nu se finalizează până la sfârșitul lunii septembrie.

Oferta Paramount „ar putea conduce în mod rezonabil” la o ofertă superioară

Într-un comunicat de presă, Warner Bros. a adăugat că ultima ofertă a Paramount „ar putea conduce în mod rezonabil” la o ofertă superioară, astfel cum este definită în acordul actual cu Netflix.

În cazul în care Warner Bros. consideră că ultima ofertă a Paramount este mai avantajoasă, Netflix va avea la dispoziție patru zile pentru a-și adapta sau revizui propunerea, mai notează AP.

În luna decembrie 2025, Netflix a fost de acord să cumpere studiourile de film și televiziune și divizia de streaming a Warner Bros. Discovery cu o valoare totală a întreprinderii de aproximativ 82,7 miliarde de dolari (valoare a capitalului propriu de 72 miliarde de dolari).

