Warner Bros ține în suspans oferta de achiziție din partea Netflix. Când are loc votul final al acționarilor

Acționarii Warner Bros. Discovery (WBD) ar urma să voteze în martie asupra acceptării ofertei de achiziție din partea Netflix Inc., potrivit relatărilor recente. Surse apropiate situației au indicat că votul ar putea avea loc în a doua săptămână a lunii martie, iar investitorii WBD vor decide doar asupra propunerii Netflix, și nu asupra celei concurente venite din partea Paramount Skydance Corp, potrivit Reuters.

Informațiile referitoare la acest vot au apărut și în alte rapoarte de presă, care au discutat evoluțiile tranzacției dintre cele două companii americane. Tranzacția Netflix-WBD este un subiect intens urmărit de piețele financiare, iar decizia acționarilor este considerată un pas major în consolidarea pieței de streaming și divertisment media.

Pe lângă votul preconizat în martie, autoritățile de reglementare antitrust din SUA au programat și audieri pentru a evalua impactul potențial al acordului asupra competiției pe piața de media și streaming, ceea ce ar putea influența calendarul și rezultatul final al tranzacției.

Oferta Netflix a fost recent modificată într-o formă integral în numerar pentru a oferi mai multă certitudine acționarilor WBD și a accelera procesul de aprobare, un demers în contextul în care rivalul Paramount Skydance a depus propriile oferte concurrente, cu prețuri și structuri diferite.

Dacă acționarii WBD aprobă tranzacția, Netflix ar prelua studiourile și divizia de streaming ale Warner Bros., inclusiv HBO Max, ceea ce ar extinde semnificativ portofoliul de conținut al Netflix și poziția sa pe piața globală de divertisment.