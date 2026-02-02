Rezultate preliminare ale alegerilor din Costa Rica: Succesoarea președintelui, foarte aproape de victorie

Rezultatele preliminare și parțiale ale alegerilor indică faptul că Costa Rica este aproape de a alege continuitatea în detrimentul schimbării în cursa prezidențială, potrivit AP.
Cu majoritatea voturilor deja numărate, candidatul susținut de actualul președinte a obținut un avans clar, evitând un tur secund probabil.
Potrivit Tribunalului Suprem Electoral, rezultatele din 88,4% dintre secțiile de votare o arată pe Laura Fernández în frunte, cu 48,5% din voturi.
Ea reprezintă Partidul Poporului Suveran și este succesoarea preferată a președintelui Rodrigo Chaves.
Cel mai apropiat contracandidat al lui Fernández, economistul Álvaro Ramos din Partidul de Eliberare Națională, a obținut 33,3% din voturi.
Ramos și-a recunoscut înfrângerea duminică seara, angajându-se să conducă o opoziție fermă, dar constructivă, în următoarea etapă politică.
Legea electorală din Costa Rica impune obținerea a cel puțin 40% din voturi pentru o victorie din primul tur.
În condițiile în care Fernández a depășit deja acest prag în rezultatele preliminare, un tur doi pare, în prezent, puțin probabil.
Fernández a candidat promițând continuarea agendei reformiste și tensionate a lui Chaves, cu accent pe schimbarea instituțională și managementul economic.
Creșterea criminalității a devenit o preocupare majoră pentru alegători, opiniile fiind împărțite privind impactul actualei administrații.
Fost ministru al planificării naționale și ulterior ministru al președinției, Fernández a intrat în cursă ca favorită clară.
Alinierea sa strânsă cu Chaves a mobilizat susținătorii care își doresc continuitate politică.
Douăzeci de candidați au concurat pentru funcția de președinte, însă niciunul, în afară de Fernández și Ramos, nu a depășit pragul de 5%.
Alegătorii au votat și pentru un Parlament de 57 de locuri, unde partidul lui Chaves este așteptat să obțină câștiguri, fără a atinge însă o majoritate.
Aproximativ 3,7 milioane de cetățeni din Costa Rica au fost eligibili pentru vot, participarea reflectând tradiția democratică solidă a țării.