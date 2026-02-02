Prima pagină » Știri externe » Rezultate preliminare ale alegerilor din Costa Rica: Succesoarea președintelui, foarte aproape de victorie

Rezultate preliminare ale alegerilor din Costa Rica: Succesoarea președintelui, foarte aproape de victorie

Rezultatele preliminare ale alegerilor din Costa Rica arată că Laura Fernández, suucesoarea aleasă de președintele Chaves, se apropie de o victorie din primul tur.
Sursa: Hepta
Bianca Popa
02 feb. 2026, 15:51, Politic

Rezultatele preliminare și parțiale ale alegerilor indică faptul că Costa Rica este aproape de a alege continuitatea în detrimentul schimbării în cursa prezidențială, potrivit AP.

Cu majoritatea voturilor deja numărate, candidatul susținut de actualul președinte a obținut un avans clar, evitând un tur secund probabil.

Potrivit Tribunalului Suprem Electoral, rezultatele din 88,4% dintre secțiile de votare o arată pe Laura Fernández în frunte, cu 48,5% din voturi.

Ea reprezintă Partidul Poporului Suveran și este succesoarea preferată a președintelui Rodrigo Chaves.

Fernández se apropie de pragul victoriei din primul tur

Cel mai apropiat contracandidat al lui Fernández, economistul Álvaro Ramos din Partidul de Eliberare Națională, a obținut 33,3% din voturi.

Ramos și-a recunoscut înfrângerea duminică seara, angajându-se să conducă o opoziție fermă, dar constructivă, în următoarea etapă politică.

Legea electorală din Costa Rica impune obținerea a cel puțin 40% din voturi pentru o victorie din primul tur.

În condițiile în care Fernández a depășit deja acest prag în rezultatele preliminare, un tur doi pare, în prezent, puțin probabil.

Continuitate, criminalitate și stil politic

Fernández a candidat promițând continuarea agendei reformiste și tensionate a lui Chaves, cu accent pe schimbarea instituțională și managementul economic.

Creșterea criminalității a devenit o preocupare majoră pentru alegători, opiniile fiind împărțite privind impactul actualei administrații.

Fost ministru al planificării naționale și ulterior ministru al președinției, Fernández a intrat în cursă ca favorită clară.

Alinierea sa strânsă cu Chaves a mobilizat susținătorii care își doresc continuitate politică.

Cursă fragmentată și mizele parlamentare

Douăzeci de candidați au concurat pentru funcția de președinte, însă niciunul, în afară de Fernández și Ramos, nu a depășit pragul de 5%.

Alegătorii au votat și pentru un Parlament de 57 de locuri, unde partidul lui Chaves este așteptat să obțină câștiguri, fără a atinge însă o majoritate.

Aproximativ 3,7 milioane de cetățeni din Costa Rica au fost eligibili pentru vot, participarea reflectând tradiția democratică solidă a țării.

