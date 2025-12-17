Președintele din Costa Rica scapă de cercetările pentru interferență în alegeri. Cazul său, suspendat până la încheierea mandatului

Adunarea legislativă a respins cererea Tribunalului Electoral Suprem de a-i ridica imunitatea, pentru a putea fi pus sub acuzare. Autoritatea electorală din Costa Rica urma să-l cerceteze pe președinte pentru că ar fi încălcat în mod repetat legea care îi interzice liderului de stat să comenteze cu privire la alegeri sau să-și afirme sprijinul pentru oricare grup politic, inclusiv propriul partid, potrivit Associated Press.

Președinte din Costa Rica, Rodrigo Chaves a negat acuzațiile Tribunalului Electoral, care survin chiar înainte de alegerile din februarie și susține că este victima unei „persecuții motivate politic”.

Nu este prima dată când președintele Chaves a fost supus unui vot pentru a-i fi ridicată imunitatea. În luna septembrie, Curtea Supremă din Costa Rica a făcut demersuri pentru a-l cerceta pe lider pentru acuzații de corupție.

Cu toate acestea, Chaves a câștigat aceste voturi în mare parte datorită puterii Partidului Social-Democrat Progresist, aflat la guvernare, și a aliaților săi din congres. În timpul unei lungi dezbateri, Pilar Cisneros, liderul partidului de guvernământ din congres, a insistat că președintele era nevinovat de orice infracțiune.

„A menționat vreodată președintele Chaves un candidat sau vreun partid pentru care să se voteze? El nu poate fi condamnat pentru o infracțiune care nu există”, a declarat Pilar Cisneros, șefa partidului de guvernământ din Congres.

Politicienii din opoziție au acuzat că președintele s-a folosit de conferințele de presă săptămânale pentru a promova ideea că următorul guvern ar trebui să cuprindă mai mulți leguitori, subliniind că ar fi „o tentativă clară” de a influența următoarele alegeri.

Cu toate acestea, partidul președintelui nu are majoritate în Guvernul din Costa Rica, așa că trebuie să obțină voturi de la alte partide în mod regulat pentru a-și aproba proiectele inițiate.

Cazul președintelui din Costa Rica, suspendat temporar

La scurt timp după decizie, Tribunalul Electoral a confirmat că acest caz pornit împotriva președintelui va fi „temporar suspendat”, dar și că „cercetările se vor relua după ce imunitatea îi va expira la finalul mandatului său care se încheie în 8 mai”.

Președintele Chaves nu este eligibil pentru un al doilea mandat, pentru că legea din Costa Rica le interzice președinților din a îndeplini mandate consecutive.

În Costa Rica, oficialii care încalcă regulile specifice neutralității pot fi sancționați cu pedepse care variază de la concediere și până la interdicția de a ocupa funcții publice de la doi până la patru ani.