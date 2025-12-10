Scandal după alegeri: deputatul Nicolae Păun acuză „dublă măsură” față de romi

Deputatul Nicolae Păun lansează un atac dur la adresa conducerii PSD, acuzând partidul că folosește romii drept „țap ispășitor” pentru eșecul electoral din București, în timp ce, la victorie, ignoră sprijinul primit.

„PSD m-a sunat să-mi reproșeze voturile romilor”

Nicolae Păun susține că în seara alegerilor mai mulți lideri PSD l-au contactat pentru a-i reproșa faptul că „nu au ieșit mai mulți romi la vot” în Capitală.

El contrazice această acuzație, afirmând că diferența de aproape 92.000 de voturi dintre candidatul clasat pe primul loc și candidatul PSD, Daniel Băluță, nu poate fi pusă în seama comunității rome: „Nu există atâția votanți romi în Capitală. Cum poate conducerea PSD să dea vina pe romi pentru o diferență atât de mare?”

Lipsă de implicare a liderilor PSD în campania lui Băluță

Păun afirmă că, în timp ce PSD controlează patru dintre cele șase sectoare, liderii partidului nu s-au implicat în campania lui Daniel Băluță: „Eu am mers cu Băluță la întâlniri electorale și am îndemnat romii să-l voteze. Liderii PSD nu au apărut nicăieri. Parcă nici nu-și doreau victoria colegului lor”.

El compară lipsa de sprijin din PSD cu implicarea puternică a premierului Ilie Bolojan în campania candidatului liberal Ciprian Ciucu.

„Când câștigă, romii nu există. Când pierd, romii sunt de vină”

Deputatul romilor amintește că Partida Romilor l-a sprijinit activ pe Marcel Ciolacu la Buzău, unde PSD a câștigat detașat: „La Buzău, după victorie, nimeni nu a spus nimic de sprijinul nostru. Când PSD pierde, romii sunt ciumă. Când PSD câștigă, romii nu mai există”.

Mesaj dur pentru conducerea PSD după rezultatele slabe

Nicolae Păun afirmă că PSD nu a înțeles mesajul electoratului, în special după ce candidatul partidului a ieșit pe locul 3 la prezidențiale, pentru prima dată în istorie.

Totodată, el avertizează că electoratul tradițional de stânga migrează către AUR, inclusiv în Capitală — iar PSD refuză să vadă această realitate.

„PSD trebuie să se reseteze. Să revină cu mesaje clare, simple, pe înțelesul electoratului său fidel”.

În final, Nicolae Păun spune că bucureștenii nu se vor bucura de victoria candidatului liberal Ciprian Ciucu, amintind de majorarea anunțată a taxelor locale: „De la 1 ianuarie 2026, taxele și impozitele locale vor crește cu 70% de către Ilie Bolojan.