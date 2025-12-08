Analiza lui Traian Băsescu, după alegerile din Capitală: „Primarul ales este cea mai bună soluție care putea fi adoptată de către electorat”. Care crede că e principala problemă a Bucureștiului

Traian Băsescu a comentat rezultatul alegerilor parțiale din Capitală, luni după-amiază, într-o discuție cu reporterul Mediafax, pornind de la starea de spirit pe care a împărtășit-o fostul șef de stat la secția de vot.

„Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitați-vă la Statele Unite că mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor, Rusia. Uitați-vă că România nu reușește să reintre pe un făgaș de politică externă care să ne dea certitudini. Deci am venit la vot îngrijorat” a subliniat fostul șef de stat, imediat după ce a votat la alegerile locale din București de duminică.

La întrebarea Mediafax, fostul președinte și edil-șef al Capitalei a descris care crede că este principala problemă urgentă a Bucureștiului și ce poate face noul primar general pentru a o rezolva.

Potrivit rezultatelor la finalul numărătorii AEP, încă nevalidate, Ciprian Ciucu, actual primar al Sectorului 6, a câștigat alegerile locale parțiale din București cu 36,16% din voturile exprimate.

„Nu vreau să fiu un proroc al dezastrului”

Reporter: Domnule președinte, mai sunteți îngrijorat, așa cum ați declarat când ați mers la vot, în privința votului, și după aflarea rezultatelor?

Traian Băsescu: Nu, nu rezultatul votului mă îngrijorează, mă îngrijorează situația țării. Iar lucrurile ar trebui să intre acum într-un regim accelerat de rezolvare a marilor probleme pe care le avem. Pentru că, uitați-vă la datoria publică și crește continuu, și toți ne-am obișnuit să vorbim de datoria publică, dar mare problemă o reprezintă dobânzile la împrumuturile pe care le facem. Iar eu personal nu vreau să fiu un proroc al dezastrului, dar, dacă nu acționăm corect și preventiv, vă asigur că în patru, cinci ani s-ar putea să nu ne mai putem plăti dobânzile la datoria pe care o avem și atunci o să facem ce-au făcut grecii.: mai dăm Aeroportul Otopeni, mai dăm și ceva din Portul Constanța, deci asta se poate întâmpla dacă nu se iau măsurile de pe acum pentru tratarea problemei datoriei publice.

„Nu cred că bucureștenii aveau o soluție mai bună”

Reporter: Am înțeles. Și despre alegerile din București, despre rezultatul lor, cum comentați? Ați fost surprins? Sunteți încântat? Aveți încredere în cel care a câștigat cele mai multe voturi?

Traian Băsescu (râzând): Cred că e cea mai bună soluție. Nu cred că bucureștenii aveau o soluție mai bună, iar opțiunea lor este una care devine, a devenit realitate. Deci cred că primarul ales este cea mai bună soluție care putea fi adoptată de către electorat.

„Primarii de acum nu mai pot face nimic serios, nimic important pentru oraș”

Reporter: Și, odată ales, vă așteptați la lucruri fantastice la nivelul municipiului care o să fie rezolvate, niște probleme prioritare la care Bucureștiul a rămas în urmă?

Traian Băsescu: Bucureștiul e în urmă cu foarte multe lucruri, începând de la trafic, încălzire, poluare, n-aș vrea să le înșir pentru că le știm toți. Marea problema Bucureștiului însă, care ar trebui rezolvată acum, este legată de faptul că nu se poate planifica dezvoltarea acestui oraș având șapte bugete independente unul de altul. Este marea ticăloșie pe care a făcut-o Adrian Năstase când eu eram primar general. A vrut să-mi ia posibilitatea să fac lucruri importante pentru Capitală și până la urmă tot s-a făcut pasajul, s-a făcut și linia 41, s-au făcut contorizarea, s-ar făcut un flux la stația de epurare Glina și multe altele. Deci, atunci încă am putut să fac ceva, dar primarii de acum nu mai pot face nimic serios, nimic important pentru oraș, pentru că veniturile orașului sunt fragmentate în șapte bugete autonome.

Reporter: Aici cred că intervine referendumul pe care l-a lansat fostul primar general, actualul președinte, nu? Ar trebui să se implementeze ce este acolo, ce au votat bucureștenii la referendum.

Traian Băsescu: Mi-aș dori mult să se întâmple lucrul ăsta și Ciucu ar trebui ajutat ca bugetul pentru anul 2026 la București să înceapă cu un singur buget.