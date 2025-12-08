Reacția presei ruse după alegerile din București. Presa de la Moscova citează „un influent comentator politic român”

Rezultatele au fost anunțate de agența Tass imediat după închiderea urnelor, la ora 21.00 (22.00, ora Moscovei), presa rusă subliniind de la început că este vorba de date de exit-poll, care „pot să difere semnificativ de rezultatele finale oficiale, fiind bazate pe răspunsurile alegătorilor la ieșirea de la urne, nu pe numărarea buletinelor de vot”. Presa rusă reveind ulterior și anuntând victoria oficială a lui Ciprian Ciucu.

„O victorie pentru Bolojan, un semnal de slăbiciune pentru președintele Nicușor Dan”

Comentatorii ruși privesc rezultatul de la București înainte de toate prin prisma raportului de forțe de la nivel național. În analizele lor, câștigul lui Ciucu este prezentat drept o victorie politică pentru liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, aflat în dificultate internă din cauza politicilor de austeritate.

„Ciucu transformă Bucureștiul în proiectul vieții sale și întărește, totodată, poziția lui Ilie Bolojan în coaliția de guvernare și în interiorul PNL”, notează presa de la Moscova, rezumând evaluări apărute în publicații românești.

Pe de altă parte, jurnaliștii ruși preiau și interpretarea presei din România, potrivit căreia rezultatul reprezintă „prima mare înfrângere pentru președintele Nicușor Dan”, întrucât candidatul susținut de acesta, Cătălin Druă (Uniunea Salvați România), s-a clasat abia pe locul patru, „la o diferență considerabilă față de câștigător”. În cheie rusească, această evoluție este prezentată ca un semn al erodării rapide a popularității șefului statului.

Prezența scăzută la vot, folosită ca argument al „crizei de legitimitate”

Un alt aspect amplu comentat este prezența scăzută la urne. Cu doar 32,71% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale prezentându-se la vot – față de 39,26% la precedentele locale – presa rusă, citând analize din presa românească, vorbește despre o „oboseală politică” și o „criză de încredere în clasa politică românească”.

Ion Cristoiu, citat la Moscova ca simbol al dezamăgirii electoratului

Un spațiu important este acordat în presa moscovită declarațiilor publicistului Ion Cristoiu. Jurnaliștii ruși îl prezintă pe Cristoiu drept „un influent comentator politic român” și insistă pe dezamăgirea acestuia față de procesele electorale recente.

Cristoiu mărturisise că nu a fost interesat de ultimele scrutinuri și că nu va mai vota, argumentându-și poziția prin „anularea alegerilor prezidențiale din 2024, descalificarea lui Călin Georgescu și manipulările dintre cele două tururi ale prezidențialelor, când practic nu a existat campanie”. Toate acestea, spunea el, sunt pentru el dovezi că votul său „nu contează”.

Presa de la Moscova reia aceste afirmații pentru a susține teza unui „deficit de legitimitate democratică” în România, subliniind că nu este vorba despre un cetățean oarecare, ci despre un „jurnalist cunoscut, cu experiență și influență în spațiul public”. Comentatorii ruși prezintă poziția lui Cristoiu ca pe un simptom al unei deziluzii mai largi, atât la nivelul elitelor, cât și al electoratului obișnuit.