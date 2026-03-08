Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri

Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, a cerut Rusiei să se abțină de la a se amesteca în alegerile parlamentare din aprilie, pe fondul acuzațiilor că Kremlinul a trimis o echipă secretă pentru a influența rezultatul în favoarea prim-ministrului Viktor Orbán, scrie Euronews.

Ungaria se prezintă la urne pe 12 aprilie, într-un scrutin considerat de mulți drept cea mai importantă provocare pentru guvernarea lui Orbán de la preluarea puterii în 2010. Magyar, liderul Partidului Tisza, se află în prezent în fruntea sondajelor de opinie.

Operațiune sub acoperire

Săptămâna trecută, portalul de investigații VSquare a raportat că Rusia a trimis o echipă de trei persoane, condusă de Vadim Titov și operând sub acoperire diplomatică la ambasada Rusiei din Budapesta, cu scopul de a asigura victoria lui Orbán.

Potrivit raportului, operațiunea este supravegheată de Serghei Kiriyenko din Moscova, un înalt oficial al Kremlinului și aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin, care se spune că a dirijat și interferența Rusiei în recentele alegeri din Moldova. Această acțiune a avut ca scop înlăturarea președintei pro-occidentale Maia Sandu prin intermediul fermelor de troli și al agenților operaționali de pe teren.

Ambasada Rusiei la Budapesta a negat acuzațiile, respingând rapoartele ca fiind știri false.

„Nicio delegație rusă condusă de Serghei Kirijenko sau Vadim Titov nu lucrează la ambasadă”, a declarat aceasta pe rețelele de socializare, în care l-a acuzat pe Magyar că este sursa acestor afirmații. „Nu este clar de ce Péter Magyar a trebuit să recurgă la astfel de metode”, se arată în declarație.

Magyar a răspuns solicitând Rusiei să evite interferențele.

„Solicit cu tărie conducerii ruse să se abțină de la orice influență asupra alegerilor parlamentare maghiare și de la amenințarea maghiarilor”, a declarat el duminică. El a adăugat că, dacă va fi ales, Partidul Tisza va căuta relații echilibrate cu Rusia, consolidând în același timp poziția Ungariei în cadrul alianței europene.

Orban menține relația cu Rusia, iar cea cu UE s-a deteriorat

Războiul din Ucraina a devenit o problemă decisivă în campania electorală din Ungaria. Orbán rămâne unul dintre puținii lideri europeni care mențin contacte regulate cu Putin, iar Ungaria continuă să importe volume mari de combustibili fosili din Rusia, în ciuda presiunilor UE de a reduce dependența de energia rusă.

Săptămâna trecută, Rusia a eliberat doi prizonieri de război maghiaro-ucraineni, în urma unei cereri personale din partea lui Orbán, o mișcare care a subliniat legăturile personale ale lui Orbán cu Putin.

În același timp, relațiile Ungariei cu Ucraina s-au deteriorat brusc. Budapesta a blocat un pachet financiar al UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, invocând refuzul Ucrainei de a repara conducta Druzhba, o conductă cheie pentru transportul petrolului rusesc către Ungaria, după ce aceasta a fost avariată în urma unui atac cu drone rusești în ianuarie.

Tensiunile s-au intensificat și mai mult săptămâna trecută, când președintele ucrainean Volodimir Zelenski a amenințat că va divulga datele de contact ale lui Orbán trupelor ucrainene, ca răspuns la blocarea fondurilor.

A doua zi, autoritățile maghiare au confiscat o cantitate mare de numerar și aur și au reținut șapte cetățeni ucraineni în timpul unui raid asupra a două vehicule ucrainene de transport de numerar care tranzitau Ungaria. Budapesta a deschis o anchetă pentru spălare de bani. Kievul a acuzat Ungaria de terorism de stat și răpire.