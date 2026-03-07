Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să comenteze informațiile publicate de The Washington Post, potrivit cărora Iranul primește informații secrete de la Rusia pentru a ataca pozițiile trupelor americane.

La finalul unei mese rotunde la Casa Albă, pe tema sportului în universități, Trump a răspuns la unele întrebări și i-a dat cuvântul jurnalistului de la Fox News, Peter Doocy.

În momentul în care jurnalistul l-a întrebat despre informațiile publicate de The Washington Post potrivit cărora Rusia furnizează informații secrete Iranului pentru a-l ajuta să atace ținte americane, Trump a avut o reacție neașteptată.

Președintele american l-a întrerupt pe Doocy înainte ca acesta să termine întrebarea și a glumit că eventuala asistență rusă acordată Iranului era o „problemă ușoară în comparație cu ceea ce facem noi aici”, referindu-se la discuțiile de la masa rotundă.

„Dar pot să fiu sincer? Am mult respect pentru tine. Ai fost întotdeauna foarte amabil cu mine. Ce întrebare stupidă să pui în acest moment. Vorbim despre altceva”, a fost replica lui Trump, potrivit The Guardian.

Speaking during an event today at the White House, Fox News correspondent Peter Doocy attempted to ask President Trump about reports that Russia was providing Iran with intelligence and data to target U.S. forces in the Middle East, to which Trump interrupted him and said:… pic.twitter.com/0H7GssJj6o — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2026

Ulterior, Trump l-a arătat din nou pe Doocy și i-a spus: „Peter, îți mai dau o șansă, pentru că întrebarea pe care ai pus-o înainte a fost una proastă”. Când Doocy l-a întrebat dacă poate aborda un alt subiect în afară de sporturile universitare, Trump a răspuns negativ.

The Washington Post a relatat, citând surse, că Rusia furnizează Iranului informații de țintire pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, acesta fiind primul indiciu că un alt adversar major al Statelor Unite participă, chiar și indirect, la conflict.