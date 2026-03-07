„Îmi cer scuze”. Iranul schimbă strategia în ultimul moment și anunță că nu va mai ataca țările vecine

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian spune, în mesajul televizat, că „prezența fiecărui iranian aduce deznădejde dușmanilor. Să lăsăm deoparte supărările și nemulțumirile pentru a păstra Iranul”.

„Își vor dormi somnul de veci visând că ne vom preda necondiționat. Îmi cer scuze țărilor vecine. Nu intenționăm să atacăm alte țări.

Consiliul provizoriu al conducerii a aprobat ieri să nu se mai atace țările vecine și să nu se mai lanseze rachete, decât dacă există un atac din partea acelor țări asupra Iranului„, spune Masoud Pezeshkian.

După războiul declanșat sâmbăta trecută, Iranul a atacat 12 țări:

Israel: Ținta principală a atacurilor cu rachete și drone, inclusiv asupra unor facilități militare din Tel Aviv.