Prima pagină » Știrile zilei » Prințul William va efectua o vizită oficială de trei zile în Arabia Saudită

Prințul William va efectua o vizită oficială de trei zile în Arabia Saudită

Prințul William, moștenitorul tronului britanic, va sosi luni seară la Riad pentru o vizită oficială de trei zile în Arabia Saudită. Vizita are obiectivul de a consolida relațiile bilaterale în domeniile comerțului, energiei și investițiilor.
Prințul William va efectua o vizită oficială de trei zile în Arabia Saudită
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
09 feb. 2026, 12:03, Știri externe

Prințul de Wales urmează să se întâlnească cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, liderul de facto al regatului, relatează Le Figaro. La sosire, William va efectua un tur privat al sitului At-Turaif, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, însoțit de Mohammed bin Salman, înaintea unei întâlniri oficiale. 

Marți, acesta va vizita un proiect de regenerare urbană sustenabilă din Riad și se va întâlni cu cadre universitare pentru discuții privind tranziția energetică a Arabiei Saudite. 

De asemenea, este programată o întâlnire cu eleve la un centru de fotbal, urmată de participarea la un turneu de sporturi electronice.

Miercuri, moștenitorul coroanei britanice va vizita o rezervație naturală și o fermă sustenabilă din oaza Alula.

Regatul Unit își intensifică în prezent relațiile cu monarhia din Golf, în timp ce negociază un acord comercial cu Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC). 

În plus, Arabia Saudită și-a exprimat, totodată, interesul de a se alătura programului internațional Future Combat Air Program (GCAP), dezvoltat de Marea Britanie, Italia și Japonia.  

 

Recomandarea video

Fenomenala diaree de idei prin care două judecătoare au scos-o dintr-un dosar de corupție pe Raluca Moroșanu: „Judecătorul trebuie să fie om, să aibă empatie față de inculpat””
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Obiectul BANAL din bucătărie care îți scoate căldura din casă fără să-ți dai seama. Specialiștii trag un semnal de alarmă
CSID
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Promotor