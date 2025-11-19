Donald Trump, atac violent la adresa unei jurnaliste la bordul Air Force One: „Taci, scr***o!” / „Ești o persoană oribilă”

„Taci, scr***o!” și „Ești o persoană oribilă” sunt cuvintele rostite de Donald Trump către două jurnaliste în doar câteva zile. Trump a amenințat chiar marți că va opri emisia ABC News din cauza întrebărilor care l-au enervat.

Vinerea trecută, la bordul Air Force One, Donald Trump a fost întrebat despre afacerea Epstein, un caz în care administrația sa are implicare de câteva luni.

Vizibil deranjat de acest subiect, președintele a spus că nu știe nimic despre infracțiunile sexuale ale finanțatorului cu care a avut legături timp de mulți ani, scrie Le Figaro.

Când jurnalista Catherine Lucey de la Bloomberg l-a întrebat despre refuzul de a publica documentele de anchetă, președintele a oprit-o, s-a apropiat de ea, a arătat cu degetul și a spus: „Taci. Taci, scr***o!”.

Acest incident derapant a fost relatat de presa americană marți.

„Ești o persoană oribilă”

Marți, atenția președintelui Donald Trump s-a îndreptat către jurnalista Mary Bruce de la ABC News.

„Sunteți o persoană oribilă”, a spus Donald Trump, care a numit ABC News niște „știri false”.

Jurnalista tocmai îl întrebase despre afacerile familiei Trump în Arabia Saudită și scandalul Jeffrey Epstein, în timp ce președintele se afla în Biroul Oval cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman (MBS).

„Este potrivit, domnule președinte, ca familia dumneavoastră să facă afaceri în Arabia Saudită în timp ce sunteți președinte? Este acesta un conflict de interese?”, a întrebat Mary Bruce.

Dezvoltatorul saudit Dar Global a anunțat luni un nou parteneriat în Maldive cu Organizația Trump. Compania este condusă din 2016 de Donald Trump Jr. și Eric Trump, doi dintre fiii președintelui. Donald Trump rămâne acționar printr-un trust.

„Și Alteța Voastră Regală, serviciile secrete americane au ajuns la concluzia că ați orchestrat uciderea brutală a unei jurnaliste, iar familiile victimelor din 11 septembrie sunt furioase că vă aflați aici, în Biroul Oval. De ce ar trebui poporul american să aibă încredere în dumneavoastră?”, a adăugat Mary Bruce.

Mohammad bin Salman a fost acuzat de serviciile de informații americane că ar fi orchestrat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, în timp ce atacurile din 11 septembrie 2001 au fost planificate de Osama Bin Laden, tot saudit.

Trump neagă orice acuzație

Președintele american Donald Trump a negat orice conflict de interese.

„Nu am nicio legătură cu treburile familiei mele. Am lăsat asta în urmă”, a spus Donald Trump.

El i-a luat apoi apărarea oaspetelui MBS în cazul lui Jamal Khashoggi.

„Prințul nu știa nimic despre asta. Nu trebuie să-l faceți de râs pe oaspetele nostru punându-i o astfel de întrebare”, a adăugat Trump.

În ciuda atacurilor la persoană, a negațiilor și insultelor, jurnalista de la ABC News nu s-a lăsat intimidată. A revenit după câteva minute la subiectul Epstein.

„Știi, nu întrebarea mă deranjează. Este atitudinea ta. Cred că ești un jurnalist groaznic”, a spus Donald Trump, vizibil deranjat de reluarea subiectului despre dosarele Epstein.

„Îți spun ceva. Cred că licența (de difuzare) a ABC ar trebui revocată, pentru că reportajele tale sunt atât de false și eronate”, a mai amenințat Trump.