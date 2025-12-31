Arabia Saudită a bombardat un oraș din Yemen

Bombardamentul a venit în urma tensiunilor generate de avansul forțelor separatiste susținute de Emirate, cunoscute sub numele de Consiliul de Tranziție Sudic. Consiliul și aliații săi au emis o declarație de susținere a prezenței Emiratelor Arabe Unite, chiar dacă alte state aliate cu Arabia Saudită au cerut ca forțele Emiratelor să se retragă din Yemen în 24 de ore, potrivit AP.

Emiratele Arabe Unite au cerut „reținere și înțelepciune” și au contestat acuzațiile Riadului. Dar la scurt timp după aceea, au anunțat că își vor retrage trupele rămase în Yemen. Nu este clar dacă separatiștii pe care îi susține vor renunța la teritoriul pe care l-au cucerit recent.

Confruntarea amenință să deschidă un nou front în războiul din Yemen, care durează de un deceniu, forțele aliate împotriva rebelilor Houthi, susținuți de Iran, putând să-și îndrepte reciproc privirile în cea mai săracă națiune a lumii arabe.

De asemenea, a tensionat și mai mult relațiile dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, vecini din Peninsula Arabică care au concurat din ce în ce mai mult pe probleme economice și politice regionale, în special în zona Mării Roșii . Atacurile aeriene și ultimatumul de marți par a fi cea mai serioasă confruntare a lor din ultimele decenii.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a negat câteva ore mai târziu că ar fi expediat arme, dar a recunoscut că a trimis vehiculele „pentru a fi utilizate de forțele Emiratelor Arabe Unite care operează în Yemen”. De asemenea, a susținut că Arabia Saudită știa despre transport dinainte.

Trupe retrase din Yemen

Ministerul a cerut „cele mai înalte niveluri de coordonare, reținere și înțelepciune, ținând cont de provocările și amenințările de securitate existente”.

Ministerul Apărării din Emirate a declarat ulterior că își va retrage trupele rămase din Yemen din cauza „evoluțiilor recente și a potențialelor lor repercusiuni asupra siguranței și eficacității operațiunilor antiteroriste”. Nu a oferit un calendar pentru retragere. Emiratele Arabe Unite și-au retras în mare parte forțele din Yemen cu ani în urmă.