Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil

Avertismentul Ministerului de Interne cu privire la cei cu dublă cetățenie vine pe fondul numeroaselor plângeri din partea britanicilor care locuiesc sau călătoresc în străinătate și care s-au trezit brusc în pericol de a nu li se permite intrarea în Regatul Unit, potrivit The Guardian.

Problema a apărut din cauza unei modificări a controalelor la frontieră pe 25 februarie, când toți cei care călătoresc în Regatul Unit vor avea nevoie de permisiune de călătorie, cu excepția cazului în care sunt cetățeni britanici sau irlandezi sau sunt scutiți de această obligație. Vizitatorii pentru sejururi scurte trebuie să solicite o autorizație electronică de călătorie, care costă 16 lire sterline.

Persoanele cu dublă cetățenie pot solicita un „certificat de drept”

Pentru prima dată, persoanele cu dublă cetățenie vor fi obligate să își prezinte pașaportul britanic pentru a călători în Regatul Unit sau să plătească ceea ce mulți consideră a fi un preț punitiv de 589 de lire sterline pentru un „certificat de drept” care să fie atașat la pașaportul lor de a doua cetățenie pentru a se putea îmbarca într-un zbor, feribot sau tren.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat: „Începând cu 25 februarie 2026, toți cetățenii britanici cu dublă cetățenie vor trebui să prezinte fie un pașaport britanic valabil, fie un certificat de drept de călătorie pentru a evita întârzierile la frontieră.”

Aceștia au spus că aceasta face parte dintr-un program de digitalizare menit să permită o „experiență de călătorie fără probleme”, oferind totodată guvernului „o putere mai mare de a-i împiedica pe cei care reprezintă o amenințare să pună piciorul în țară și ne oferă o imagine mai completă a imigrației”.