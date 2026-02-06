Britanic aflat în vacanță în Spania cu soția și copiii a căzut de la balconul hotelului și a murit

Poliția națională a țării investighează circumstanțele morții bărbatului în vârstă de 37 de ani în orașul Torremolinos de pe Costa del Sol, în primele ore ale zilei de miercuri, potrivit ziarului local Diario Sur, citat de Sky News.

Serviciile de urgență au primit mai multe apeluri care le-au semnalat căderea unui bărbat de la balconul unui hotel. Paramedicii au intervenit, dar nu au reușit să-i salveze viața bărbatului.

Britanicul era cazat la hotel împreună cu soția și cei doi copii mici, ambii sub 10 ani, potrivit anchetei poliției.

Potrivit Diario Sur, care a citat ancheta, cuplul consumase alcool. Femeia, se pare, a declarat că s-a dus în dormitor să se culce, în timp ce soțul ei a rămas singur pe balcon, moment în care a căzut.

Ziarul a precizat că ea a declarat poliției că era sigură de faptul că este vorba de un accident .