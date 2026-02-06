Papa Leon, un pasionat jucător de tenis, mesaj puternic la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă

Papa Leon a publicat un mesaj intitulat „Viața în abundență”. Acesta a fost dat publicității în aceeași zi cu ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, transmite AP.

Leon a amintit istoria filosofilor creștini și a papilor. Aceștia au identificat sportul ca fiind benefic pentru dezvoltarea fizică și spirituală.

Papa a repetat apelul către liderii mondiali să respecte armistițiul olimpic. Duminică ceruse un „armistițiu olimpic”. A îndemnat liderii să facă „gesturi concrete de detensionare și dialog”.

Avertismentul despre corupție

Papa Leon a avertizat asupra „dictaturii performanței”. Aceasta este reprezentată de dopaj, aranjarea meciurilor și alte forme de corupție.

„O astfel de necinste nu doar corupe activitățile sportive în sine, dar și demoralizează publicul larg”, a declarat papa. Aceasta subminează contribuția pozitivă a sportului la societate.

El a cerut ca sportul să fie accesibil. În special pentru persoanele sărace și femei. Fanii trebuie să se abțină de la transformarea sportului într-o religie fanatică.

Sportivii trebuie să se abțină de la narcisism. De asemenea, de la obsesia pentru imaginea și succesul lor.

„Cultul imaginii și al performanței, amplificat de mass-media și platformele digitale, riscă să fragmenteze persoana”, a avertizat Leon. Separă corpul de minte și spirit.

Valorile sportului adevărat

Sportul adevărat necesită un „acord etic comun” între concurenți. Regulile jocului trebuie acceptate. Integritatea competiției trebuie respectată.

„Acceptarea limitelor propriului corp înseamnă recunoașterea faptului că succesul provine din disciplină, perseverență și loialitate”, a spus Papa.

Leon s-a bazat pe experiența sa de jucător de tenis. A subliniat cum sportul te poate provoca să dai tot ce ai mai bun.

„Cei doi jucători se provoacă reciproc să se perfecționeze. Acest lucru este valabil atât pentru doi copii de zece ani, cât și pentru doi campioni profesioniști”, a scris Leon.

Papa a îndemnat sportivii să țină minte valorile sportivității. Atât în victorie, cât și în înfrângere.

„Putem câștiga fără a-i umili pe ceilalți. Putem pierde fără a fi înfrânți ca indivizi”, a scris el.

Un papă sportiv

Leon, în vârstă de 70 de ani, este cunoscut pentru pasiunea sa pentru sport. Joacă tenis și înoată cu regularitate la casa sa de la țară. Se retrage acolo în fiecare săptămână de luni până marți.

Este un fan de lungă durată al echipei de baseball Chicago White Sox.

Înainte de a deveni papă, cardinalul Robert Prevost se antrena la sala de sport Omega. Aceasta este în zona Vaticanului. Antrena de două-trei ori pe săptămână.

Când Leon a fost ales, Openul Italiei era în plină desfășurare. Una dintre primele audiențe ale lui Leon a fost cu Jannik Sinner.