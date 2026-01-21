Papa Leon a fost invitat de Trump să facă parte din Consiliul de Pace. Reacția Vaticanului

Cardinalul Parolin a afirmat că Papa Leon a primit invitația din partea lui Trump și că în prezent o evaluează înainte de a oferi un răspuns.

„Papa a primit o invitație și ne gândim ce să facem. Cred că va fi ceva care necesită puțin timp de reflecție înainte de a da un răspuns”, a spus Parolin, potrivit Reuters.

Consiliul de Pace anunțat de Trump a avut inițial ca scop încheierea conflictului din Gaza, însă liderul de la Casa Albă a declarat că acesta va avea un mandat mult mai larg și va rezolva conflicte la nivel global.

Papa Leon al XIV-lea a condamnat de mai multe ori condițiile în care trăiesc palestinienii din Gaza, inclusiv într-o predică puternică în ajunul Crăciunului.

Zeci de țări au fost invitate de Trump să facă parte din Consiliul de Pace. Unele țări, precum Egipt sau Israel, au acceptat această invitație, în timp ce altele și-au exprimat prudența, diplomații avertizând că aceasta ar putea dăuna activității ONU.

România a fost și ea invitată să facă parte din acest Consiliu, iar în replică, președintele Nicușor Dan „a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene”.

Rusia și Ucraina, invitate și ele

Totodată, și Rusia și Ucraina au fost invitate să facă parte din Consiliul de Pace. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat la începutul săptămânii că Vladimir Putin a primit o invitație de a se alătura „Consiliului de Pace”.

„Într-adevăr, președintele Putin a primit, de asemenea, o ofertă prin canale diplomatice pentru a se alătura acestui Consiliu de Pace. În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri”, a declarat Peskov pentru presa rusă de stat. „Sperăm să contactăm partea americană pentru a clarifica toate detaliile”, a adăugat el.

Marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina a primit o invitație din partea președintelui american Donald Trump de a face parte din Consiliul de Pace. „Deocamdată mi-e foarte greu să-mi imaginez cum noi și Rusia am putea fi împreună în orice fel de consiliu”, a fost reacția lui Zelenski.