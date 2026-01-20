Prima pagină » Știri externe » Ucraina a fost invitată de Trump în Consiliul de Pace. Reacția lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat, marți, că Ucraina a primit o invitație din partea președintelui american Donald Trump de a face parte din Consiliul de Pace. „Deocamdată mi-e foarte greu să-mi imaginez cum noi și Rusia am putea fi împreună în orice fel de consiliu”, a fost reacția lui Zelenski.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 ian. 2026, 20:32, Știri externe

Volodimir Zelenski a confirmat marți faptul că Ucraina a fost invitată de președintele american Donald Trump de a participa la Consiliul de Pace.

Potrivit presei de la Kiev, Zelenski consideră că Ucraina nu poate fi într-un astfel de organism în care se află Rusia și Belarus.

„Sincer, Rusia este dușmanul nostru, iar Belarus este aliatul lor. Sincer, deocamdată mi-e foarte greu să-mi imaginez cum noi și Rusia am putea fi împreună în orice fel de consiliu. Nu este vorba în mod specific despre acest „Consiliu de pace””, a spus Zelenski, potrivit United24Media.

Reacția lui Zelenski vine în contextul în care zeci de țări din Europa, America, Orientul Mijlociu și din alte părți au fost invitate de Trump să participe la noul organism creat pentru a supraveghea tranziția din Gaza.

Țările care doresc să aibă statutul de membru permanent în Consiliul de Pace trebuie, însă, să plătească un miliard de dolari în acest sens.

Oficialii americani ar fi discutat, de asemenea, extinderea organismului pentru a include și alte zone de conflict, inclusiv Ucraina, potrivit The Kyiv Independent.

Rusia a fost invitată de Trump în Consiliul de Pace

La începutul acestei săptămâni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru presa rusă de stat că Vladimir Putin a primit o invitație de a se alătura „Consiliului de Pace” din partea lui Trump. Peskov a afirmat că invitația este în curs de analiză.

„Într-adevăr, președintele Putin a primit, de asemenea, o ofertă prin canale diplomatice pentru a se alătura acestui Consiliu de Pace. În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri”, a declarat Peskov. „Sperăm să contactăm partea americană pentru a clarifica toate detaliile”, a spus acesta pentru presa rusă de stat.

Și România a fost invitată. Ce i-a răspuns Nicușor Dan lui Trump

Și România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul de Pace. Marți, președintele Nicușor Dan i-a răspuns omologului său american și îi transmite că România analizează implicațiile Cartei „Board of Peace” în raport cu angajamentele sale internaționale.

În acest context, președintele României „a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei „Board of Peace”, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene”.

