Zelenski avertizează că războiul SUA împotriva Iranului riscă să lase Ucraina fără arme în fața lui Putin

În cadrul unui podcast al publicației The Independent, Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina ar putea rămâne mai vulnerabilă în contextul în care Trump alocă resurse în operațiunea împotriva Iranului.

Liderul ucrainean și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul pe care îl are conflictul din Orientul Mijlociu, care ia amploare, asupra eforturilor Kievului de a se apăra împotriva Rusiei.

„Atenția se va îndrepta către Orientul Mijlociu, către războiul iranian de acum și către Statele Unite, precum și către Israel. Este foarte ușor de înțeles, având în vedere că țările din Orientul Mijlociu sunt acum ținta unor atacuri masive cu drone și rachete din partea Iranului”, a spus Zelenski în podcastului de la The Independent.

Liderul de la Kiev a evidențiat că Ucraina ar putea să se confrunte acum cu o penurie de rachete de apărare aeriană pentru a-și proteja orașele de atacuri, în contextul în care SUA și aliații săi folosesc sute de rachete pentru a se apăra împotriva valurilor de drone și rachete lansate de Iran.

În legătură cu propria apărare, Ucraina a luat legătura cu țări din întreaga lume, care cumpără acum arme din SUA pentru a ajuta la apărarea țării sale. Cu toate acestea, Zelenski spune că până în prezent nu a primit niciun răspuns din partea acestora cu privire la modul în care să facă față unui deficit iminent.

„Echipa mea știe despre asta și a primit deja mesajul meu că trebuie să se pregătească pentru astfel de provocări”, a mai spus el pentru sursa citată.