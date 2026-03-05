Războiul SUA-Iran, stocurile de rachete și limitele arsenalului american: cifrele care arată cât mai poate dura conflictul

Concluzia experților: niciuna dintre părți nu poate susține acest ritm la nesfârșit, scrie Il Messaggero.

Potrivit Institutului pentru Studii de Securitate Națională (INSS) din Tel Aviv, SUA și Israel au făcut peste 2.000 de atacuri în mai puțin de patru zile. Iranul a lansat peste 570 de rachete și 1.400 de drone, multe dintre ele interceptate.

Generalul Dan Caine, comandantul suprem american, a declarat miercuri că lansările de rachete iraniene au scăzut cu 86% față de prima zi de luptă. Centcom raportează o scădere suplimentară de 23% în ultimele 24 de ore.

Iranul: stocuri în scădere, fabrici în pericol

Înainte de război, Iranul avea estimativ peste 2.000 de rachete balistice cu rază scurtă. A produs și zeci de mii de drone Shahed, tehnologie exportată ulterior în Rusia și copiată chiar de americani.

Acum, majoritatea sistemelor de apărare aeriană iraniene a fost distrusă. Centcom anunța că următoarea fază a războiului va viza lansatoarele de rachete, stocurile de arme și fabricile de producție.

Sarcina nu va fi simplă: Iranul este a 18-a țară din lume ca suprafață.

SUA: cea mai puternică armată din lume, dar nu fără limite

Statele Unite au cele mai mari stocuri de arme convenționale din lume. Totuși, armele ghidate cu precizie sunt scumpe și produse în cantități limitate. Trump a convocat deja o întâlnire cu contractorii din apărare pentru a accelera producția.

Armata americană a renunțat deja la rachetele Tomahawk, trecând la bombe JDAM, mai ieftine. Mark Cancian, consilier la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, spune că SUA pot menține acest ritm „aproape indefinit” cu muniție convențională.

Problema reală sunt rachetele Patriot, esențiale în apărarea antirachetă. Costă peste 3 milioane de lire sterline bucata, se produc doar 700 pe an, iar stocul inițial de aproximativ 1.600 a scăzut deja semnificativ.

„Dacă Trump e dispus să reducă numărul de Patriot, putem rezista, dar cu riscul unui conflict în Pacific”, avertizează Cancian.