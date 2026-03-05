Casa Albă afirmă că SUA au „mai mult decât suficiente” arme pentru un conflict prelungit cu Iranul

Administrația de la Casa Albă a transmis miercuri că Statele Unite au capacitatea militară necesară pentru un conflict de lungă durată cu Iranul.

Declarația vine după ce, în ultimele zile, au apărut discuții despre nivelul stocurilor de armament ale Statelor Unite și despre ritmul de producție din industria de apărare.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat miercuri că armata americană dispune de suficiente resurse pentru operațiuni extinse. Ea a făcut aceste precizări după ce, anterior, președintele Donald Trump sugerase că rezervele de armament nu se află la nivelul dorit.

„Statele Unite ale Americii dispun de capacităţi mai mult decât suficiente nu numai pentru a executa cu succes operaţiunea Epic Fury, ci şi pentru a merge mult mai departe. Şi avem stocuri de arme în locuri despre care mulţi din această lume nici măcar nu ştiu”, a declarat Karoline Leavitt într-o conferinţă de presă.

Anterior, Donald Trump a făcut o serie de afirmații despre cantitatea de arme disponibile pentru armata americană. Luni, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul american a scris: „Avem un stoc bun, dar nu suntem unde ne-am dori să fim”.

În paralel, conducerea marilor companii din industria de apărare urmează să participe vineri la o întâlnire la Casa Albă. Discuția are scopul de a accelera producția de armament.

Karoline Leavitt a explicat că afirmațiile președintelui nu indică o problemă actuală a aprovizionării, ci reprezintă o critică la adresa deciziilor administrației precedente.

Ea a susținut că trimiterea de arme americane către Ucraina a afectat nivelul rezervelor. „Preşedintele a subliniat că, din păcate, am avut un lider foarte prost şi incompetent în această Casă Albă timp de patru ani, care a dat multe dintre cele mai bune arme ale noastre pe nimic”, a spus ea.

Totuși, în spatele ușilor închise, oficialii militari au transmis congresmenilor un mesaj mult mai important privind acest subiect. În cadrul unei întâlniri desfășurate marți, reprezentanți ai armatei au spus că stocul de rachete defensive destinate interceptării dronelor iraniene scade vertiginos.

Printre participanți s-a aflat și generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major.

Potrivit informațiilor prezentate, Iranul folosește drone într-un mod calculat, care obligă sistemele americane de apărare să lanseze interceptori avansați precum Patriot missile system și THAAD missile defense system.

În același timp, Teheranul păstrează în rezervă rachetele balistice și cele supersonice.

În aceste condiții, armata americană încearcă să distrugă rapid cât mai multe drone și baze de lansare iraniene. Surse apropiate discuțiilor au explicat că această strategie are scopul de a evita momentul în care comandanții vor fi obligați să stabilească priorități pentru interceptări.

Escaladarea tensiunilor a venit după ce Iranul a lansat mii de drone de tip Shahed împotriva instalațiilor și pozițiilor militare americane din regiune.

Aceste aparate zboară la altitudine joasă și cu viteză redusă, ceea ce complică misiunea sistemelor clasice de apărare antiaeriană. Din acest motiv, ele pot trece mai ușor de unele mecanisme de protecție comparativ cu rachetele balistice.