SUA rămân fără muniție / Trump convoacă de urgență companii producătoare de armament

Administrația Trump convoacă cele mai importante companii de apărare din SUA pentru a reface stocurile de armament care se reduc substanțial în războiul cu Iranul, potrivit Wall Street Journal.

Echipa de consilieri a lui Trump convoacă vineri, la Casa Albă, directori ai celor mai mari companii americane de apărare pentru a discuta despre accelerarea producției de arme.

În același timp, Pentagonul lucrează la reaprovizionarea stocurilor în urma atacului iranian, relatează Reuters.

O listă a rușinii la Pentagon

Lockheed Martin și RTX sunt printre companiile invitate.

Potrivit unor surse care au prferat să-și păstreze anonimatul, Pentagonul are de gând să publice un fel de listă a rușinii cu companiile care livrează sub așteptări.

Acestea vor avea la dispoziție doar 15 zile să remedieze deficitul, iar, dacă acest lucru nu se va întâmpla, contractele vor fi reziliate.

Se suplimentează bugetul pentru apărare cu 50 de miliarde

În ultimele zile, la Pentagon a fost demarată o solicitare bugetară suplimentară de 50 de miliarde de dolari, demers condus de adjunctul secretarului Apărării, Steve Feinberg.

Această sumă ar acoperi costurile de înlocuire a armelor folosite în conflictele recente – muniție extrem de scumpă și care se consumă rapid.

În atacurile militare, SUA au folosit drone kamikaze LUCAS (ieftine), dar și muniții mai sofisticate: rachete PRISM, lansate de sisteme terestre HIMARS și rachete antibalistice SM-3, rachete de croazieră Tomahawk, ambele lansate de distrugătoare ale Marinei americane.

Există zvonuri destul de vocale care înaintează ideea că SUA consumă un număr mult prea mare de rachete interceptoare, lucru care ar face nesustenabil un eventual conflict cu China sau alte țări.