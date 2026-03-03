România devine producător de drone / Gigantul Orbotix semnează cu trei companii românești pentru producția locală de drone

Inițiativa marchează conturarea unui nou consorțiu industrial în domeniul dronelor, sistemelor autonome și muniției tactice, într-un moment în care Europa accelerează investițiile în apărare, iar statele membre NATO și UE caută să își reducă dependența de furnizori externi.

Potrivit reprezentanților Orbotix, parteneriatele au ca obiectiv consolidarea capacităților industriale interne și poziționarea României ca pol regional de inovație în tehnologiile de apărare.

„Securitatea nu mai înseamnă doar echipamente, ci și inteligența din spatele lor și capacitatea de integrare. Prin aceste alianțe, construim un front comun pentru autonomia strategică a României”, a declarat Bogdan Ochiană, CEO Orbotix Industries.

În contextul regional marcat de războiul declanșat de Rusia în Ucraina și de presiunile asupra lanțurilor de aprovizionare, compania mizează pe dezvoltarea unei capacități industriale coerente și scalabile.

„România are nevoie de consorții industriale, nu de inițiative izolate. Vrem să transformăm potențialul existent într-o capacitate defensivă unitară și sustenabilă”, a adăugat Ochiană.

Centru de excelență pentru cercetare și testare

Primul memorandum a fost semnat cu Autonomous Flight Technology (AFT), companie membră a clusterului Advanced Technologies.

În baza acordului, Orbotix va utiliza facilitățile și infrastructura AFT pentru activități complexe de cercetare, dezvoltare și testare, punând bazele unui centru de excelență în domeniu. Colaborarea presupune schimb de expertiză și resurse specializate, astfel încât produsele dezvoltate în comun să fie validate la standarde ridicate înainte de integrarea operațională.

Parteneriatul include și o componentă comercială, cele două companii urmând să coopereze pentru promovarea și integrarea soluțiilor pe piața de profil.

Integrarea inteligenței artificiale pe platforme UAV

Al doilea acord a fost încheiat cu BraveX Aero și vizează integrarea sistemelor avansate de inteligență artificială dezvoltate de Orbotix pe platformele UAV de ultimă generație (aripă fixă și VTOL) produse de BraveX.

Obiectivul este transformarea acestor platforme în sisteme complexe pentru misiuni de tip ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) și război electronic.

În paralel, colaborarea urmărește dezvoltarea lanțului de aprovizionare și creșterea capacităților de producție locală. BraveX contribuie cu expertiză în structuri aeronautice, sisteme de propulsie și integrare mecanică pentru platforme aeriene.

Muniție integrată și reinvestire accelerată

Al treilea memorandum a fost semnat cu GIA Defense, unul dintre cei mai mari producători privați de muniție din România.

Acordul prevede integrarea muniției și a produselor industriale GIA în ecosistemul Orbotix, cu scopul dezvoltării unor soluții complete pentru beneficiari instituționali, în care platforma aeriană, sistemele de comandă și muniția să fie proiectate unitar.

GIA produce muniție în calibre precum 81 mm, 82 mm și 120 mm și dispune de capacități de control al calității și scalare industrială.

Un element considerat fără precedent pentru industria locală este angajamentul GIA de a reinvesti 200% din valoarea fiecărui contract obținut în dezvoltarea comună, cu scopul accelerării producției de tehnologie de apărare realizată în România.

Obiectiv: autonomie strategică și soluții integrate

Prin cele trei memorandumuri, Orbotix își propune crearea unui ecosistem industrial românesc coerent, capabil să livreze soluții integrate – de la platforme UAV și sisteme autonome, până la muniție și sisteme de comandă și control.