ELKO Romania adauga i-PRO Co. in portofoliul sau si extinde oferta de solutii avansate de securitate video in Romania

ELKO Romania anunta inceperea distributiei locale a solutiilor i-PRO Co., companie globala specializata in tehnologii profesionale de securitate si siguranta publica, cunoscuta anterior sub numele de Panasonic Security. Prin acest parteneriat, ELKO isi consolideaza pozitia pe segmentul solutiilor de securitate enterprise si pune la dispozitia integratorilor din Romania un portofoliu construit in jurul inteligentei artificiale la nivel edge, interoperabilitatii deschise si celor mai ridicate standarde de securitate cibernetica.
Mediafax
20 feb. 2026, 16:24

i-PRO este recunoscuta pentru abordarea sa orientata catre inovatie si pentru integrarea AI in intreaga gama de produse, de la solutii pentru infrastructura critica pana la sisteme entry-level optimizate pentru implementari cloud.

Protectie perimetrala inteligenta pentru medii critice

Printre cele mai recente dezvoltari i-PRO se numara Security Radar, o noua categorie de solutii pentru monitorizare perimetrala outdoor, destinata mediilor cu cerinte ridicate de securitate, precum centrale energetice, centre de date, aeroporturi sau infrastructuri izolate. Bazat pe tehnologie millimeter wave de 60GHz, sistemul ofera acoperire de 180° si poate fi integrat cu pana la patru camere PTZ i-PRO cu AI, pentru detectie precisa si urmarire in timp real a persoanelor si vehiculelor. Prin combinarea radarului cu analiza video, solutia reduce alarmele false si ofera operatorilor informatii relevante in timp real, inclusiv in conditii dificile de iluminare sau vreme severa. Sistemul permite atat operare asistata, cat si monitorizare autonoma in locatii fara personal permanent, oferind flexibilitate in configurarea strategiilor de securitate. Security Radar este compatibil cu platforme VMS majore precum: Milestone Systems, Genetec sau VideoInsight™, facilitand integrarea in infrastructuri existente.

