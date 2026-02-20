Roborock lansează Qrevo Edge 2 Pro – aspirator robot pentru covoare, cu putere de 25.000 Pa și stație complet automată

Curățare eficientă a covoarelor, fără compromisuri

Roborock Qrevo Edge 2 Pro este optimizat pentru curățarea covoarelor groase și a mochetelor cu fir înalt. Datorită puterii de aspirare de 25.000 Pa și sașiului adaptiv AdaptiLift™, robotul își ajustează automat poziția în funcție de suprafață, menținând contact constant cu covorul.

Astfel, aspiratorul robot îndepărtează eficient praful, murdăria și părul de animale inclusiv din covoare cu fibre de până la 3 cm.

În modul de aspirare a covoarelor, robotul detașează automat mopurile în stația de andocare, prevenind umezirea suprafețelor textile. Funcția este activă atât în modul „doar aspirare”, cât și în scenarii mixte de curățare.

