Roborock lansează Qrevo Edge 2 Pro – aspirator robot pentru covoare, cu putere de 25.000 Pa și stație complet automată

Roborock, unul dintre liderii globali în tehnologia de curățenie automatizată, lansează în România modelul Roborock Qrevo Edge 2 Pro, un aspirator robot premium conceput special pentru casele cu multe covoare, praguri înalte și suprafețe mixte. Noul aspirator robot cu mop combină putere de aspirare de până la 25.000 Pa, funcție avansată de spălare și o stație de andocare complet automată, oferind curățenie zilnică eficientă fără intervenție manuală.
20 feb. 2026, 14:41, Comunicate

Curățare eficientă a covoarelor, fără compromisuri
Roborock Qrevo Edge 2 Pro este optimizat pentru curățarea covoarelor groase și a mochetelor cu fir înalt. Datorită puterii de aspirare de 25.000 Pa și sașiului adaptiv AdaptiLift™, robotul își ajustează automat poziția în funcție de suprafață, menținând contact constant cu covorul.

Astfel, aspiratorul robot îndepărtează eficient praful, murdăria și părul de animale inclusiv din covoare cu fibre de până la 3 cm.

În modul de aspirare a covoarelor, robotul detașează automat mopurile în stația de andocare, prevenind umezirea suprafețelor textile. Funcția este activă atât în modul „doar aspirare”, cât și în scenarii mixte de curățare.

