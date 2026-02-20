Sezamo: 1 din 3 clienți comandă pește în săptămâna de dinainte de postul Paștelui

„Pentru noi, peștele nu este doar o categorie sezonieră. Este despre calitate, prospețime și despre a oferi clienților alternative bune, fără compromisuri. Avem atât produse proaspete, cât și variante gata preparate, specialități locale și internaționale, astfel încât fiecare client să găsească exact ce caută. Ne concentrăm constant pe menținerea unui standard foarte bun de calitate, dar și pe prețuri accesibile, astfel încât peștele să rămână o opțiune la îndemână pentru cât mai multe familii”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

În topul celor mai vândute produse din această lună se află MY FISH Păstrăv curcubeu proaspăt eviscerat, certificat Global GAP, My Sushi SezaRoll Philadelphia, Ocean Fish Ton File Afumat, Alfredo Seafood File lup de mare și Deltaica Salată cu icre de știucă, cu 29% icre.

Valoarea medie a achiziției pentru produsele din categoria pește este de aproximativ 47 de lei, indicator care confirmă integrarea constantă a acestei categorii în coșul săptămânal, nu doar ca achiziție ocazională, ci ca parte recurentă a planificării de consum în această perioadă.

Citeşte comunicatul integral AICI