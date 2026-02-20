Prima pagină » Comunicate » Sezamo: 1 din 3 clienți comandă pește în săptămâna de dinainte de postul Paștelui

Sezamo: 1 din 3 clienți comandă pește în săptămâna de dinainte de postul Paștelui

Supermarketul online Sezamo înregistrează o creștere a interesului pentru pește și produse din pește în săptămâna premergătoare începerii Postului Paștelui. Datele companiei arată că 1 din 3 clienți include în coș cel puțin un produs din această categorie, iar consumul mediu zilnic a crescut cu aproape 6% față de luna ianuarie.
Sezamo: 1 din 3 clienți comandă pește în săptămâna de dinainte de postul Paștelui
Mediafax
20 feb. 2026, 13:30, Comunicate

„Pentru noi, peștele nu este doar o categorie sezonieră. Este despre calitate, prospețime și despre a oferi clienților alternative bune, fără compromisuri. Avem atât produse proaspete, cât și variante gata preparate, specialități locale și internaționale, astfel încât fiecare client să găsească exact ce caută. Ne concentrăm constant pe menținerea unui standard foarte bun de calitate, dar și pe prețuri accesibile, astfel încât peștele să rămână o opțiune la îndemână pentru cât mai multe familii”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

În topul celor mai vândute produse din această lună se află MY FISH Păstrăv curcubeu proaspăt eviscerat, certificat Global GAP, My Sushi SezaRoll Philadelphia, Ocean Fish Ton File Afumat, Alfredo Seafood File lup de mare și Deltaica Salată cu icre de știucă, cu 29% icre.

Valoarea medie a achiziției pentru produsele din categoria pește este de aproximativ 47 de lei, indicator care confirmă integrarea constantă a acestei categorii în coșul săptămânal, nu doar ca achiziție ocazională, ci ca parte recurentă a planificării de consum în această perioadă.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Libertatea
Zodia din horoscopul chinezesc „lovită” de provocări în 2026. Va avea parte de cele mai mari dezamăgiri în Anul Calului de Foc
CSID
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor