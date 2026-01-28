Sezamo lansează MAIA: un asistent AI care face cumpărăturile zilnice mai rapide, mai simple și fără stres

Supermarketul online Sezamo lansează MAIA, un nou asistent de cumpărături bazat pe inteligență artificială, creat pentru a face cumpărăturile alimentare de zi cu zi mai ușoare, mai rapide și mai puțin stresante. Integrată direct în experiența de cumpărături online Sezamo, MAIA îi ajută pe clienți să rezolve în câteva secunde sarcini uzuale, de la găsirea produselor potrivite până la rezolvarea unor probleme legate de comenzi, printr-o simplă conversație.