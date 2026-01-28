Prima pagină » Comunicate » Sezamo lansează MAIA: un asistent AI care face cumpărăturile zilnice mai rapide, mai simple și fără stres

Supermarketul online Sezamo lansează MAIA, un nou asistent de cumpărături bazat pe inteligență artificială, creat pentru a face cumpărăturile alimentare de zi cu zi mai ușoare, mai rapide și mai puțin stresante. Integrată direct în experiența de cumpărături online Sezamo, MAIA îi ajută pe clienți să rezolve în câteva secunde sarcini uzuale, de la găsirea produselor potrivite până la rezolvarea unor probleme legate de comenzi, printr-o simplă conversație.
Mediafax
28 ian. 2026, 18:32, Comunicate

MAIA a fost creată pentru a elimina fricțiunile din momentele care îi încetinesc cel mai mult pe clienți. În loc să caute, să filtreze sau să aștepte ajutor, utilizatorii pot descrie ce au nevoie, în propriile cuvinte, și primesc imediat un rezultat.

„Cumpărăturile alimentare nu ar trebui să fie o activitate pentru care trebuie să te pregătești,” spune Michael Kaiser, Country Lead Sezamo. „MAIA îi ajută pe clienți să rezolve lucrurile pe loc,  fie că este vorba de alegerea unei cine, refacerea coșului săptămânal sau rezolvarea rapidă a unei mici probleme legate de comandă.”

