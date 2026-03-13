GXTrust lansează noile microfoane Emita II pentru streaming, cu sunet de calitate studio și configurare simplă

GXTrust anunță lansarea noii game de microfoane de streaming Emita II, concepută pentru a oferi sunet de calitate de studio într-un format simplu de utilizat. Pe măsură ce numărul streamerilor și al creatorilor de conținut crește constant, cererea pentru microfoane performante, care să ofere claritate audio, flexibilitate și instalare rapidă, este mai mare ca niciodată. Noua serie Emita II este gândită pentru streameri, creatori de conținut, podcasteri și utilizatori care își doresc sunet profesional fără configurații complicate.
13 mart. 2026, 16:29, Comunicate

Ambele microfoane din gama Emita II sunt echipate cu o capsulă condensator premium de 16 mm, capabilă să ofere un sunet clar, de calitate studio, care redă vocea natural și detaliat. Modelul de captare cardioid este optimizat pentru a înregistra vocea utilizatorului, reducând în același timp zgomotul de fundal, ceea ce le face potrivite pentru orice tip de setup de streaming.

Microfoanele includ filtre pop și wind pentru reducerea sunetelor explozive și a distorsiunilor, asigurând o redare vocală curată și echilibrată. Carcasa din aliaj metalic contribuie la o acustică mai bună și la o construcție solidă, iar sistemul extern de montare cu shock mount reduce vibrațiile nedorite, îmbunătățind și mai mult calitatea sunetului.

Seria Emita II oferă două variante adaptate diferitelor tipuri de setup. Modelul Emita II Streaming Microphone cu suport de masă oferă stabilitate ridicată datorită bazei reglabile din fontă, fiind ideal pentru birouri sau pentru configurații fixe de streaming. Pe de altă parte, Emita II+ Streaming Microphone cu braț articulat permite ajustarea poziției cu ușurință datorită brațului complet reglabil și a sistemului de prindere cu clemă pentru birou, oferind mai multă flexibilitate în timpul utilizării.

