GXTrust lansează noile microfoane Emita II pentru streaming, cu sunet de calitate studio și configurare simplă

Ambele microfoane din gama Emita II sunt echipate cu o capsulă condensator premium de 16 mm, capabilă să ofere un sunet clar, de calitate studio, care redă vocea natural și detaliat. Modelul de captare cardioid este optimizat pentru a înregistra vocea utilizatorului, reducând în același timp zgomotul de fundal, ceea ce le face potrivite pentru orice tip de setup de streaming.

Microfoanele includ filtre pop și wind pentru reducerea sunetelor explozive și a distorsiunilor, asigurând o redare vocală curată și echilibrată. Carcasa din aliaj metalic contribuie la o acustică mai bună și la o construcție solidă, iar sistemul extern de montare cu shock mount reduce vibrațiile nedorite, îmbunătățind și mai mult calitatea sunetului.

Seria Emita II oferă două variante adaptate diferitelor tipuri de setup. Modelul Emita II Streaming Microphone cu suport de masă oferă stabilitate ridicată datorită bazei reglabile din fontă, fiind ideal pentru birouri sau pentru configurații fixe de streaming. Pe de altă parte, Emita II+ Streaming Microphone cu braț articulat permite ajustarea poziției cu ușurință datorită brațului complet reglabil și a sistemului de prindere cu clemă pentru birou, oferind mai multă flexibilitate în timpul utilizării.

