Hisense dă startul FIFA World Cup 2026™ cu tehnologia RGB MiniLED

Recunoscut drept inițiatorul tehnologiei RGB MiniLED, Hisense continuă să ducă mai departe inovația în domeniul display-urilor prin cea mai nouă tehnologie RGB MiniLED, scoasă în evidență prin retroiluminarea Chromagic. Aceasta oferă culori mai naturale și mai fidele realității, pentru o experiență vizuală superioară dedicată fanilor sportului din întreaga lume.

Pentru a celebra deschiderea turneului, Hisense a creat o experiență specială pentru fani, timp de o săptămână, la Hudson Yards, în New York. Spațiul pop-up reunește instalații interactive de fotbal realizate în colaborare cu Adidas, zone de vizionare inspirate de atmosfera de stadion, apariții ale Mascotelor Oficiale FIFA World Cup 2026™, activități de creație digitală de tip graffiti și sesiuni de giveaway cu produse oficiale FIFA World Cup 2026™. Vizitatorii pot explora spațiile prin interacțiuni vizuale spectaculoase susținute de RGB MiniLED, pot experimenta cele mai noi inovații Hisense pentru ecrane de mari dimensiuni și pot lua parte la momente de entertainment concepute pentru a recrea acasă atmosfera unei zile de meci.

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