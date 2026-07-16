Hisense îmbunătățește experiența de vizionare a Campionatului Mondial FIFA 2026™ prin inovații în materie de imagine și tehnologie

Hisense, unul dintre brandurile de top la nivel mondial în domeniul electronicelor, electrocasnicelor și sponsor oficial al Campionatului Mondial FIFA 2026™, îi ajută pe fanii fotbalului să trăiască fiecare meci cu mai mult realism, intensitate și emoție, datorită celor mai noi inovații din gama sa premium de televizoare.

Fie că este vorba despre tensiunea unui gol marcat în ultimul minut, despre atmosfera din stadion sau despre cele mai subtile mișcări de pe teren, tehnologiile Hisense sunt concepute pentru a-i aduce pe telespectatori mai aproape de acțiune, prin imagini mai bogate în detalii, mișcări mai fluide și o experiență de vizionare cu adevărat cinematografică. De la contraatacuri rapide până la momentele decisive care stabilesc câștigătoarea meciului, fiecare cadru este optimizat pentru un plus de claritate și realism.

La baza acestor experiențe captivante de vizionare se află poziția de lider pe care Hisense o are în domeniul inovației tehnologiilor de afișare. În calitate de pionier al tehnologiei RGB MiniLED, Hisense continuă să ridice standardele de performanță prin soluția proprie RGB MiniLED. Controlul independent al surselor de lumină roșie, verde și albastră permite obținerea unei luminozități superioare, a unor culori mai bogate și imagini redate cu mai multă fidelitate. Astfel, fiecare pasă, intervenție și celebrare prinde viață cu o claritate excepțională pe ecranele de mari dimensiuni. Rezultatul este o imagine mai echilibrată și mai apropiată de realitate, care le permite fanilor să urmărească jocul exact așa cum se desfășoară pe teren.Citeşte comunicatul integral AICI