Google investește într-o companie germană care promite prima centrală de fuziune nucleară din Europa

Google a investit în Proxima Fusion, companie cu sediul în Germania care își propune să construiască prima centrală electrică comercială de fuziune din Europa, în cadrul unei runde de finanțare de 411 milioane de euro, a anunțat compania marți, potrivit CNBC.

Fuziunea nucleară este procesul prin care doi atomi de hidrogen se combină pentru a forma un atom de heliu, eliberând cantități uriașe de energie.

Deși promite o sursă abundentă de energie, tehnologia nu a fost încă folosită comercial, iar industria încearcă să depășească mai multe provocări tehnice. Toate centralele nucleare actuale folosesc fisiunea, care presupune divizarea atomilor.

Proxima Fusion a transmis că investiția Google arată interesul companiei americane pentru fuziune ca posibilă sursă de energie abundentă, fără emisii de carbon și stabilă pe termen lung. Startupul german a ajuns la o evaluare de 2,7 miliarde de dolari.

Runda de finanțare a fost condusă de XTX Ventures și East X Ventures. RWE și Google au participat ca investitori strategici.

„Europa se află într-o cursă cu Statele Unite și China pentru construirea primei centrale electrice de fuziune”, a declarat Francesco Sciortino, cofondator și CEO al Proxima Fusion, într-un comunicat.

„Finanțarea obținută de Proxima demonstrează că Europa poate nu doar să inventeze tehnologii revoluționare, ci și să construiască în jurul lor companii competitive la nivel global”, a adăugat el.

Proxima lucrează la o tehnologie de fuziune nucleară numită stellarator. Compania vrea ca la începutul anilor 2030 să aibă un prim reactor de testare, iar în a doua parte a deceniului să construiască o centrală comercială.