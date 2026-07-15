Anker Innovations este prezent la festivalul Tomorrowland Belgia 2026 în calitate de Partener Global Oficial

Tomorrowland Belgia 2026 este în plină desfășurare. Pe parcursul a două weekenduri, în localitatea Boom, Belgia, 400.000 de People of Tomorrow (Oameni ai Viitorului) din peste 200 de țări se reunesc pe una dintre cele mai emblematice scene muzicale din Europa. Pentru prima dată, Anker Innovations este prezentă în calitate de Partener Global Oficial.

Parteneriatul multianual, anunțat la începutul acestui an, conferă ANKER statutul de Partener Oficial Global Exclusiv pentru Baterii Externe și Stații Portabile de Energie, iar soundcore devine Partener Oficial Exclusiv pentru Căști.

„Tomorrowland reunește una dintre cele mai pasionate comunități globale de iubitori ai muzicii”, a declarat Jacky Jia, Chief Marketing Officer al Anker Innovations. „Acest parteneriat ne oferă oportunitatea de a crea experiențe care se integrează firesc în aceste momente speciale, ajutând oamenii să rămână conectați atât la experiențele pe care le trăiesc, cât și la persoanele care contează cel mai mult pentru ei. Pentru noi, acesta este sensul conceptului «Ultimate Connection».”

Energia care alimentează magia. Sunetul care aduce viitorul

Tomorrowland se desfășoară timp de peste 12 ore pe zi, pe mai mult de 16 scene spectaculoase. Pentru cei 400.000 de fani prezenți pe cele 77 de hectare unde are loc festivalul pentru a surprinde cu telefonul ori camera foto fiecare moment din concert, fiecare foc de artificii și fiecare asfințit din DreamVille, o baterie descărcată nu reprezintă pur și simplu un inconvenient, ci un moment pierdut. În acest context, rolul Anker ca partener exclusiv pentru soluții de încărcare se bazează pe o premisă simplă: într-unul dintre cele mai solicitante medii de utilizare a tehnologiilor mobile, Anker păstrează vie magia.

Parteneriatul este construit ca un angajament global pe perioada 2026–2028 și acoperă Tomorrowland Belgia, Tomorrowland Thailanda și Tomorrowland Winter, incluzând drepturi de co-prezentare a transmisiunilor live pe Instagram, YouTube și platformele oficiale ale Tomorrowland, dreptul de a numi o scenă la Tomorrowland Thailanda, precum și zone dedicate activărilor de brand la toate aceste trei ediții. Alte categorii de produse ale Anker Innovations — device-uri pentru case inteligente, curățenie, soluții de securitate și tehnologii pentru întreaga familie disponibile sub brandurile eufy și eufyMake — vor fi prezente în anumite activări, ca parte a acestui parteneriat.

soundcore Liberty 5 Pro și Liberty 5 Pro Max la Tomorrowland

În calitate de Partener Oficial pentru Căști, soundcore aduce la Tomorrowland cele mai avansate modele din portofoliul propriu. Liberty 5 Pro și Liberty 5 Pro Max sunt primele căști echipate cu cipul THUS™ AI co-produs de Anker și tehnologia Whisper Clear pentru sunet clar în apeluri, grație unui ansamblu de 10 senzori ce combină opt microfoane și doi senzori ce captează vibrațiile osului temporal pentru a izola vocea utilizatorului chiar și în cele mai zgomotoase medii ambientale.

La festivalul Tomorrowland, unde spațiul acustic este dominat de 400,000 de fani și o duzină de scene muzicale, această capabilitate nu este doar un rând din fișa tehnică a produsului — ci diferența dintre o convorbire reușită și un apel ininteligibil.

Ambele modele dispun de tehnologia Adaptive ANC 4.0, care procesează semnalele acustice ambientale de până la 384,000 de ori pe secundă, ajustând încontinuu și în timp real nivelul de anulare a zgomotului de fond noise — de la frecvențele de bas ale scenelor, zgomotul mulțimii din DreamVille și orice alt sunet nedorit. Funcția HearID 5.0 construiește un profil EQ individualizat pentru fiecare utilizator, în vreme ce tehnologia AI Sound Enhancement reface până la 65% din nivelul de detalii sonore care se pierd în mod obișnuit din cauza compresiei la transmisia prin Bluetooth.

Liberty 5 Pro dispune de o carcasă cu un ecran TFT touch de 0,96 inci, iar Liberty 5 Pro Max de un ecran AMOLED de 1,78 inci și funcția AI Note-Taker, pentru înregistrarea și transcrierea înregistrărilor direct din carcasă. Pentru ambele modele, autonomia este de până la 6,5 ore cu ANC activ și până la 28 de ore împreună cu carcasa. În luna aprilie 2026, căștile Liberty 5 Pro au fost certificate de Guinness World Records ca având cel mai bun scor de calitate a apelurilor — Highest Speech Quality Score (G-MOS) — în categoria căștilor in-ear True Wireless. Liberty 5 Pro Max sunt echipate cu aceleași unități audio, oferind aceeași performanță-record în ceea ce privește apelurile. Citeşte comunicatul integral AICI