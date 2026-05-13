Peste 650 de companii din 36 de țări își expun echipamentele de apărare și securitate pe platforma ROMAERO Băneasa. Tot ce se poate vedea la BSDA 2026

Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2026, principalul eveniment dedicat industriei de apărare și securitate din regiunea Mării Negre, ajuns la cea de-a zecea ediție și desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, și-a deschis oficial porțile, miercuri, pe platforma ROMAERO Băneasa.

Cea de-a X-a ediție marchează 20 de ani de la prima desfășurare a evenimentului și este cea mai amplă ediție de până acum, cu peste 650 de companii expozante din 36 de țări, 7 pavilioane naționale, peste 350 de oficiali români și străini de nivel înalt.

Pe parcursul celor trei zile ale evenimentului de amploare din preajma Aeroportului Internațional „Aurel Vlaicu" sunt așteptați peste 30.000 de vizitatori.

Primele două zile ale evenimentului sunt dedicate, exclusiv, vizitatorilor oficiali, militari și de afaceri, iar vineri, accesul în expoziția exterioară să fie permis și publicului larg.

În toate cele trei zile, participarea la eveniment este deschisă și reprezentanților companiilor românești și ai autorităților locale, în baza unei înregistrări prealabile, pentru a încuraja parteneriatele și proiectele de investiții în România.

Nicușor Dan: „România își menține angajamentul ferm pentru consolidarea securității și rezilienței comunității euro-atlantice”

Evenimentul a fost deschis printr-o ceremonie în care au transmis mesaje atât șeful statului și premierul interimar, dar și miniștrii Apărării și ai Economiei și oficialii Ambasadei Statelor Unite la București, care are cea mai extinsă participare.

„România își menține angajamentul ferm pentru consolidarea securității și rezilienței comunității euro-atlantice, promovând în același timp stabilitatea, descurajarea și cooperarea strategică în regiunea Mării Negre. De-a lungul anilor, BSDA a evoluat într-una dintre cele mai importante platforme de apărare și securitate din Europa Centrală și de Est, aducând împreună guverne, forțe armate, parteneri strategici, lideri tehnologici și inovatori din întreaga comunitate euro-atlantică și dincolo de aceasta”, a transmis președintele Nicușor Dan, în mesajul transmis de Sorin Cîrstea, consilier de stat la Departamentul Securității Naționale, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Potrivit mesajului șefului statului, cea de-a zecea ediție a BSDA are loc într-un moment definitoriu pentru securitatea regională și globală.

„Regiunea Mării Negre a devenit un centru strategic de greutate pentru securitatea, reziliența și conectivitatea europeană. Provocările cu care ne confruntăm astăzi sunt multidimensionale și mai strâns legate ca niciodată, de la amenințări militare convenționale, la atacuri cibernetice, protecția infrastructurilor critice, securitatea spațială, războiul hibrid, dezinformare și evoluția rapidă a sistemelor autonome și bazate pe inteligență artificială. În acest mediu, apărarea nu mai înseamnă doar capacitatea militară. Este vorba despre adaptabilitate strategică, superioritate tehnologică, reziliență industrială și parteneriate de încredere. De aceea, reuniuni precum BSDA contează. Acestea creează cadrul pentru cerințele operaționale, răspund inovării industriale, unde guvernele se interacționează direct cu industria, unde interoperabilitatea aliaților este consolidată și unde cooperarea strategică este transformată în dezvoltare concretă a capabilităților”, potrivit declarațiilor transmise. „Rolul tot mai mare al României pe flancul estic al NATO și în regiunea extinsă a Mării Negre întărește și mai mult importanța acestui eveniment. Modernizarea continuă a capacității de apărare, consolidarea arhitecturii de securitate regională și extinderea cooperării industriale demonstrează un angajament clar față de apărarea colectivă și stabilitatea strategică pe termen lung. În același timp, ritmul transformării tehnologice ne impune să gândim diferit. În acest context accelerat, trebuie să ne forțăm să gândim într-un mod creativ și neconstrâns pentru a avea un avantaj prin intermediul capabilităților noastre viitoare”, a transmis șeful statului.

Potrivit sursei citate, tehnologiile emergente, inteligența artificială, sistemele fără pilot, apărarea integrată aeriană și antirachetă, rezistența cibernetică, detectarea avansată, comunicarea securizată și capabilitățile spațiale remodelează viitorul spațiu de luptă mai rapid ca niciodată.

„Nicio națiune și nicio instituție nu poate aborda aceste provocări singură. Succesul va depinde de o cooperare mai profundă între guvernele aliate, forțele armate, instituțiile de cercetare și baza industrială de apărare. Va depinde de capacitatea noastră de a accelera inovația, de a securiza lanțurile de aprovizionare, de a crește interoperabilitatea și de a investi în următoarea generație de capabilități strategice.BSDA 2026 oferă tocmai această oportunitate, o platformă nu doar pentru expoziții, ci și pentru dialog, parteneriat și viziune strategică. În zilele următoare, vom fi martorii implicării tehnologiilor avansate în discuții importante și construirii unor relații care vor modela viitorul securității în regiunea Mării Negre”, a transmis președintele Nicușor Dan, în mesajul transmis de Sorin Cîrstea.

„Apărarea este o investiție în autonomie strategică și în prosperitatea economică a generațiilor viitoare”, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), Irineu Darău, în discursul din cadrul ceremoniei de deschidere.

MEDAT participă la BSDA 2026, în calitate de partener instituțional, alături de companiile din portofoliu.

În intervenția sa, ministrul a evidențiat faptul că România nu mai vorbește despre securitate exclusiv în termeni militari, ci și în termeni de tehnologie, industrie, inovare și reziliență economică.

Referindu-se la programul SAFE – Security Action for Europe, acesta a arătat că inițiativa reprezintă o oportunitate de reindustrializare și dezvoltare economică pe termen lung, prin transfer de tehnologie, localizarea producției și formarea competențelor necesare industriilor viitorului.

În fața reprezentanților industriei globale de apărare, a delegațiilor oficiale și a partenerilor reuniți la București, ministrul a transmis că România își asumă un rol activ în consolidarea securității euro-atlantice și în dezvoltarea unei industrii de apărare competitive.

„Avantajul geografic devine avantaj strategic doar atunci când este susținut de industrie, tehnologie și autonomie operațională”, a afirmat șeful ministerului care deține pachetul majoritar al ROMAERO, gazda evenimentului.

Cu această ocazie, Irineu Darău a subliniat importanța integrării companiilor civile în ecosistemul de apărare, precum și a investițiilor în capitalul uman, securitate cibernetică și transformare digitală.

Michael Dickerson, șeful adjunct al misiunii SUA în România: „Statele Unite recunosc importanța strategică a României”

„Pe fondul conflictului din regiunea Mării Negre, evenimentul din această săptămână este atât oportun, cât și esențial. Ambasadorul Nirenberg nu a putut fi prezent astăzi, dar a vrut să vă spun: Statele Unite rămân un aliat fidel al României în apărare și securitate. Cooperarea noastră robustă în domeniul securității stă la baza alianței SUA-România și face ca ambele țări ale noastre să fie mai sigure”, a declarat șeful adjunct al misiunii SUA în România, Michael Dickerson, în deschiderea evenimentului.

„Statele Unite și România au o legătură profundă, forjată pe valori comune. Valori înrădăcinate în civilizația occidentală: respectul pentru suveranitate, credința în libertate și libertăți fundamentale și un angajament față de o lume mai dreaptă și mai pașnică. Aceste valori ne-au purtat mai departe de la fondarea Statelor Unite acum 250 de ani. Ca parte a comemorărilor noastre Freedom250 din acest an, reflectăm asupra acestei moșteniri și asupra forței parteneriatelor noastre în străinătate”, a transmis Michael Dickerson.

„În România, vedem un aliat statornic – unul care contribuie semnificativ la postura de descurajare și apărare a NATO, consolidează securitatea pe flancul estic al Alianței și se menține pe poziție fermă în fața amenințărilor emergente. Împreună, traducem valorile comune în acțiuni concrete, asigurându-ne că comunitatea transatlantică rămâne sigură, rezistentă și pregătită să facă față provocărilor de astăzi și de mâine”, a declarat șeful adjunct al misiunii SUA în România.

„România continuă să demonstreze un angajament puternic și o poziție de lider în domeniul apărării și securității. Ani de zile, România a îndeplinit și chiar a depășit obiectivele NATO, crescând cheltuielile pentru apărare de la 2% la 2,5% din PIB – și acum angajându-se să atingă pragul de 5% din PIB pentru apărare. Acesta este un pas semnificativ și lăudabil care întărește nu numai securitatea națională a României, ci și puterea colectivă a Alianței”, a spus Michael Dickerson.

Potrivit adjunctului misiunii americane la București, o apărare credibilă necesită mai mult decât echipamente.

„Investițiile României în personal, instruire și exerciții comune reflectă o abordare cuprinzătoare a pregătirii și capacității. Aceste eforturi asigură că resursele sunt utilizate eficient pentru a obține rezultate reale în domenul securității. Statele Unite recunosc importanța strategică a României și își mențin angajamentul pentru a aprofunda cooperarea noastră în toate domeniile – terestru, maritim, aerian, spațiu, cibernetic și operațiuni speciale. Împreună, construim capabilități care descurajează agresiunea, ne apără interesele și promovează stabilitatea pe termen lung”, a declarat șeful adjunct al misiunii SUA în România.

Diplomatul a precizat că, privind în perspectivă, parteneriatul SUA-România va continua să se concentreze pe cooperarea practică care livrează rezultate măsurabile, menționând consolidarea industriilor de apărare, promovarea inovației și extinderea securității energetice – un domeniu critic atât pentru prosperitatea economică, cât și pentru securitatea națională.

„Energia fiabilă și accesibilă este o piatră de temelie a economiilor puternice și a națiunilor sigure”, a subliniat oficialul american.

Potrivit lui Michael Dickerson, participarea puternică a americanilor la BSDA din acest an demonstrează importanța relației bilaterale. La BSDA 2026 participă peste 50 de expozanți americani care prezintă tehnologii avansate și soluții inovatoare ce contribuie direct la capacitatea de apărare și la creșterea economică, de la sisteme fără pilot și comunicații avansate la aeronave, la sisteme blindate și tehnologii de apărare de ultimă generație.

Ediția din acest an pune accentul pe drone și contradrone

Potrivit organizatorilor, dacă la ediția din 2024 în prim-plan s-au aflat sistemele de artilerie și platformele terestre, BSDA 2026 reconfirmă interesul pentru achiziția de sisteme autonome, cu peste 100 de companii care prezintă soluții din domeniul dronelor, contradronelor și aplicațiilor bazate pe inteligență artificială.

Alături de echipamentele și tehnologiile propuse de companii, evenimentul găzduiește și o expoziție de tehnică din dotarea Armatei României, inclusiv a Forțelor pentru Operații Speciale, a Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne și Armatei Statelor Unite ale Americii, precum și o serie de conferințe tematice, dedicate celor cinci domenii operaționale militare.

Industria românească este reprezentată atât de companiile consacrate din domeniul apărării, precum Romarm, Aerostar, Pro Optica, BlueSpace Technology și MARCTEL, cât și de o participare extinsă a unor producători din sectoare cu aplicații duale. Ediția din acest an aduce un număr mai mare de companii interesate de accesul la proiecte din industria de apărare și de colaborări cu integratori internaționali prezenți la BSDA.

Printre companiile globale care furnizează deja tehnică sau vizează programe de înzestrare ale Armatei României, prezente la eveniment, se numără: Lockheed Martin – producătorul aeronavei multirol de generația a V-a, F-35; Raytheon – producătorul sistemului Patriot; Hanwha Aerospace – furnizorul obuzierelor autopropulsate K9; Otokar – producătorul vehiculelor blindate Cobra; Leonardo – producătorul aeronavelor C-27J Spartan aflate în serviciul Forțelor Aeriene Române; Rafael – furnizorul sistemului de apărare antiaeriană Spyder; ASFAT – producătorul corvetei Akhisar, prima navă nouă intrată în dotarea Forțelor Navale Române după 1990; alături de General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems, Thales, Damen, Rheinmetall, Hyundai Rotem, MBDA și Airbus, precum și producători de armament precum Beretta, SIG Sauer, FN Herstal, Glock și Colt.

Cea mai semnificativă reprezentare este, și de această dată, cea a Statelor Unite ale Americii, cu 50 de companii expozante urmată de Germania, cu 37 de producători, Coreea de Sud, cu 27, Turcia și Franța, cu câte 21 de companii.

De asemenea, .ai multe companii din Ucraina, specializate în dezvoltarea acestor tehnologii, și-au expus inovațiile, alături de cele mai mari companii din industria globală de apărare

Black Sea Defense and Aerospace – BSDA este organizat de TNT Productions România, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Afacerilor Externe – ANCEX, Ministerul Justiției – ANP, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Ambasadei SUA la București.

Cu ce participă MApN la eveniment

Cu această ocazie. Armata României prezentă publicului la exterior, în expoziție statică, armament și tehnică de luptă. Astfel, Forțele Terestre Române expun, printre altele, transportoare de trupe PIRANHA V, mașini de luptă ale infanteriei 84M echipate cu rachete Spike, complexul antiaerian Gepard, drone BAYRAKTAR, autoturisme tactice VAMTAC S3, autovehicule tactice blindate de tip ușor (ATBTU) Cobra 2, o instalație de lansare HIMARS, precum și radare de diferite tipuri.

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale va prezenta aparatură electrono-optică și de comunicații, echipamente utilizate pentru inserție prin parașutare sau scufundare, tehnică de luptă de ultimă generație, drone, armament, motociclete electrice și ATV-uri.

Forţele Aeriene Române vor expune elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT și IAR 330 PUMA LRM, o aeronavă F-16 Fighting Falcon, un radar mobil TPS 79 R, o autospecială EOD, autospeciale de cercetare CBRN și un sistem PATRIOT, iar aeronave F-16 Fighting Falcon ale Armatei României și Eurofighter Typhoon ale Regatului Unit al Marii Britanii vor survola Capitala.

Forțele Navale vor fi reprezentate de personal și tehnică de la Centrul 39 Scafandri și Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”, iar Academia Navală „Mircea cel Bătrân” va prezenta proiectul de cercetare ASMINES – dronă navală de suprafață, dezvoltat în cooperare cu parteneri economici.

La rândul său, Centrul de cercetare și inovare pentru apărare CBRN și ecologie va expune un sistem de monitorizare a agenților chimici cu ajutorul unei platforme fără pilot, un dispozitiv terestru robotizat pentru decontaminare RBC și un sistem aerian fără pilot pentru neutralizarea minelor marine în derivă găsite la suprafața mării. Centrul de cercetare și inovare pentru Forțele Navale va prezenta publicului un vehicul de suprafață autonom.

Nu în ultimul rând, la această ediție, MApN va avea standuri interioare, în cadrul cărora vor fi oferite detalii privind oferta educațională și oportunitățile de carieră.

Vehicule de luptă de ultimă generație

Liderii industriei participanți la eveniment au expus sau au prezentat în machete sau clipuri video unele dintre echipamentele achiziționate de România pentru înzestrarea Armatei.

Hanwha Aerospace România prezintă cu aceată ocazie obuzierul K9 Thunder, achiziționat de Armata Română, primele sisteme K9 Tunet urmând să ajungă în România în următoarele luni, precum și diferite tipuri de drone și mai multe modele de UGV-uri (Unmanned Ground Vehicles) — sisteme terestre fără pilot care pot fi utilizate în diferite misiuni pe câmpul de luptă.

Rheinmetall este prezent din nou cu o gamă largă de sisteme și produse din portofoliul său de sisteme pentru vehicule, arme și muniție și soluții electronice utilizatorilor. Printre punctele forte se numără Lynx KF41: vehiculul de luptă al infanteriei de nouă generație al Rheinmetall este prezentat cu arma principală MK30-2/ABM și stația de armament Main Sensor Slaved Armament (MSSA).La BSDA este expus un vehicul de luptă pentru infanterie echipat cu turela Lance și tunul automat MK30-2/ABM de 30 mm ca armament principal.

La capitolul apărare aeriană, la BSDA, Rheinmetall prezintă tunul revolver Oerlikon Revolver Gun Mk3 de 35 mm, ca parte a sistemului de apărare aeriană Oerlikon Skynex, care poate fi montat pe diverse platforme de camioane.

De asemenea, este explus și un model HX 3 din familia de vehicule logistice HX, care se caracterizează prin mobilitate off-road remarcabilă, versatilitate și un nivel ridicat de protecție, disponibil opțional.

Și Thales are expusă o gamă variată de soluții pentru apărare aeriană, navală și terestră, printre care se e remarcă cele două sisteme lansate la începutul acestui an – respectiv soluția integrată Sky Defender pentru apărare antiaeriană – din care face parte și radarul GM200 al cărui model este prezentat în spațiul expozițonal exterior, și Expeditionary Pathmaster, un sistem mobil optimizat cu inteligență artificială, amplasat pe un centru portabil de operațiuni (e-POC) inovator, care permite Forțelor Navale să desfășoare misiuni complete de combatere a minelor oriunde în lume.