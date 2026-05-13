Karol Nawrocki, la summitul B9: „NATO este unit, este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru”

Președintele polonez Karol Nawrocki a afirmat miercuri, în cadrul summitului B9 de la București, că formatul lansat de Polonia și România în urmă cu 11 ani și-a demonstrat relevanța în actualul context de securitate.

„Când Polonia și România au lansat acum 11 ani formatul B9, unii au tras semnalul de alarmă prea tare. Ne-am gândit că gândirea imperială se întorsese în Europa, că sprijinul trebuie să existe mai mult decât pe hârtie. Nimeni nu poate spune că nu a fost prevenit. Conflictul Rusiei nu este un conflict izolat, este o amenințare la întreaga ordine nord-atlantică”, a spus Nawrocki în cadrul evenimentului de la București.

Liderul polonez a avertizat că Moscova urmărește „slăbirea coeziunii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră”.

„Se dorește slăbirea coezinii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră. De aceea, [summitul] B9 este mai important astăzi decât oricând în trecutul său. Nu suntem la o periferie, aici este vorba un centru de gravitație al NATO. De la Marea Neagră și din ce în ce mai mult spre nordul continentului, este necesară unitatea țărilor noastre”, a completat Nawrocki.

Nawrocki: Creșterea cheltuielilor de apărare, indispensabilă pentru securitatea noastră colectivă

Referitor la viitorului summit NATO, care va avea loc la Ankara, Nawrocki a cerut un mesaj ferm din partea Alianței.

„În mai puțin de două luni va avea loc summitul NATO de la Ankara. Acel summit trebuie să trimită un mesaj cât se poate de clar: NATO este unit, este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Descurajarea credibilă însă necesită și investiții credibile. Polonia alocă deja 5% din PIB sectorului de apărare, una din cele mai mari contribuții din toată alianța. Creșterea acestor cheltuieli este indispensabilă pentru securitatea noastră colectivă. Summitul de la Ankara trebuie să întărească apărarea avansată a NATO pentru a demonstra că alianța posedă și voința politică, dar și capacitatea militară necesară pentru a descuraja agresiunea în orice direcție a teritoriilor noastre”, a afirmat Nawrocki la summitul B9.

Totodată, el a cerut continuarea sprijinului pentru Ucraina și a acuzat Belarus că susține efortul de război al Rusiei.

În încheiere, liderul polonez a avertizat asupra riscurilor subestimării amenințărilor de securitate și a reiterat rolul strategic al formatului B9 în cadrul NATO.

„Știm mai bine decât oricine cât costă să te culci pe ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite. De aceea a fost creat formatul B9. De aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul Alianței”, a conchis Nawrocki.

Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice începe miercuri la Palatul Cotroceni, într-un moment în care securitatea Flancului Estic, sprijinul pentru Ucraina și relația transatlantică sunt puse din nou în prim-plan. Reuniunea este găzduită de președintele României, Nicușor Dan, și coprezidată alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.