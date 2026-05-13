Prima pagină » Politic » Karol Nawrocki, la summitul B9: „NATO este unit, este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru”

Karol Nawrocki, la summitul B9: „NATO este unit, este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat miercuri, la summitul B9 de la București, că amenințarea reprezentată de Rusia vizează întreaga ordine de securitate euro-atlantică și a pledat pentru consolidarea flancului estic al NATO, creșterea investițiilor în apărare și continuarea sprijinului strategic pentru Ucraina.
Nicușor Dan, la summitul B9: De securitatea Ucrainei și Republicii Moldova depinde securitatea noastră
Nicușor Dan, la summitul B9: De securitatea Ucrainei și Republicii Moldova depinde securitatea noastră
Orbotix inaugurează la Brașov o fabrică de drone cu o capacitate de până la 800 de unități pe lună (P)
Orbotix inaugurează la Brașov o fabrică de drone cu o capacitate de până la 800 de unități pe lună (P)
Kremlinul publică imagini cu Putin care se plimbă prin Moscova, după speculațiile că s-ar ascunde în buncăre
Kremlinul publică imagini cu Putin care se plimbă prin Moscova, după speculațiile că s-ar ascunde în buncăre
Dominic Fritz, despre formarea noului Guvern: Nu mai există șansa refacerii coaliției
Dominic Fritz, despre formarea noului Guvern: Nu mai există șansa refacerii coaliției
Nicușor Dan: „Nu putem să-l luăm foarte în serios pe Vladimir Putin”. Avertisment despre război și pregătirea României
Nicușor Dan: „Nu putem să-l luăm foarte în serios pe Vladimir Putin”. Avertisment despre război și pregătirea României
Diana Nunuț
13 mai 2026, 11:57, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Președintele polonez Karol Nawrocki a afirmat miercuri, în cadrul summitului B9 de la București, că formatul lansat de Polonia și România în urmă cu 11 ani și-a demonstrat relevanța în actualul context de securitate.

„Când Polonia și România au lansat acum 11 ani formatul B9, unii au tras semnalul de alarmă prea tare. Ne-am gândit că gândirea imperială se întorsese în Europa, că sprijinul trebuie să existe mai mult decât pe hârtie. Nimeni nu poate spune că nu a fost prevenit. Conflictul Rusiei nu este un conflict izolat, este o amenințare la întreaga ordine nord-atlantică”, a spus Nawrocki în cadrul evenimentului de la București. 

Liderul polonez a avertizat că Moscova urmărește „slăbirea coeziunii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră”.

„Se dorește slăbirea coezinii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră. De aceea, [summitul] B9 este mai important astăzi decât oricând în trecutul său. Nu suntem la o periferie, aici este vorba un centru de gravitație al NATO. De la Marea Neagră și din ce în ce mai mult spre nordul continentului, este necesară unitatea țărilor noastre”, a completat Nawrocki. 

Nawrocki: Creșterea cheltuielilor de apărare, indispensabilă pentru securitatea noastră colectivă

Referitor la viitorului summit NATO, care va avea loc la Ankara, Nawrocki a cerut un mesaj ferm din partea Alianței.

„În mai puțin de două luni va avea loc summitul NATO de la Ankara. Acel summit trebuie să trimită un mesaj cât se poate de clar: NATO este unit, este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Descurajarea credibilă însă necesită și investiții credibile. Polonia alocă deja 5% din PIB sectorului de apărare, una din cele mai mari contribuții din toată alianța. Creșterea acestor cheltuieli este indispensabilă pentru securitatea noastră colectivă. Summitul de la Ankara trebuie să întărească apărarea avansată a NATO pentru a demonstra că alianța posedă și voința politică, dar și capacitatea militară necesară pentru a descuraja agresiunea în orice direcție a teritoriilor noastre”, a afirmat Nawrocki la summitul B9. 

Totodată, el a cerut continuarea sprijinului pentru Ucraina și a acuzat Belarus că susține efortul de război al Rusiei.

În încheiere, liderul polonez a avertizat asupra riscurilor subestimării amenințărilor de securitate și a reiterat rolul strategic al formatului B9 în cadrul NATO.

„Știm mai bine decât oricine cât costă să te culci pe ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite. De aceea a fost creat formatul B9. De aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul Alianței”, a conchis Nawrocki. 

Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice începe miercuri la Palatul Cotroceni, într-un moment în care securitatea Flancului Estic, sprijinul pentru Ucraina și relația transatlantică sunt puse din nou în prim-plan. Reuniunea este găzduită de președintele României, Nicușor Dan, și coprezidată alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.

Citește și

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.ro
Moștenirea lui Bolojan. Inflația galopează și ajunge la 11%. În continuare, de departe cea mai mare din UE
Gandul
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Clădirea-gazdă pentru peste 650 de firme: afaceriști străini, contracte publice și societăți controversate au sediul pe hârtie într-o ruină din București
Libertatea
Cele 5 alimente pe care trebuie să le mănânci în luna mai, potrivit medicilor nutriționiști
CSID
Ca la noi la nimeni! Noile metrouri cumpărate de Metrorex nu pot fi folosite pentru că nu au aviz de funcționare
Promotor