Nicușor Dan, la summitul B9: De securitatea Ucrainei și Republicii Moldova depinde securitatea noastră

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, la summitul B9 de la București, că sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova trebuie să fie unul „eficient”, deoarece securitatea celor două state influențează direct securitatea regiunii și a Flancului Estic al NATO.
Maria Miron
13 mai 2026, 11:49, Știrile zilei
„Trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm împreună o bază industrială militară transatlantică solidă”, a declarat șeful statului.

Înaintea summitului NATO de la Ankara

Summitul are loc cu aproximativ două luni înaintea reuniunii NATO de la Ankara și reunește liderii statelor membre ale formatului B9, alături de parteneri nordici, în timp ce Statele Unite și Ucraina participă ca observatori.

Reuniunea are ca obiectiv coordonarea pozițiilor privind viitorul Alianței Nord-Atlantice și consolidarea relației transatlantice, a spus președintele României.

Nicușor Dan: Prioritară este securitatea

Nicușor Dan a insistat în discursul de deschidere asupra importanței poziției geografice a României și a Flancului Estic al NATO. „Nu este lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, în apropierea Mării Negre și în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat”, a spus președintele.

Potrivit președintelui României, principala prioritate pentru statele participante rămâne propria securitate: „Pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate: propria securitate”.

Securitatea regiunii legată de securitatea Ucrainei

Referitor la sprijinul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, Nicușor Dan a declarat că acesta trebuie să fie unul concret și eficient: „Este un sprijin pe care nu trebuie să îl oferim doar declarativ, ci trebuie să îl facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde și securitatea noastră”.

Apărarea, tema principală a summitului

Formatul București 9 a fost lansat în 2015, la inițiativa României și Poloniei, după anexarea Crimeei de către Rusia, ca platformă de coordonare a statelor NATO de pe Flancul Estic. După invazia rusă în Ucraina din 2022, B9 a devenit una dintre principalele structuri regionale de consultare privind securitatea euro-atlantică și sprijinul pentru Kiev.

Pe agenda reuniunii de la București se află creșterea cheltuielilor pentru apărare, consolidarea industriei de apărare europene și transatlantice, implementarea deciziilor adoptate la precedentul summit NATO de la Haga și coordonarea pozițiilor înaintea summitului aliat de la Ankara.

