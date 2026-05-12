Prima pagină » Știri externe » Kremlinul publică imagini cu Putin care se plimbă prin Moscova, după speculațiile că s-ar ascunde în buncăre

Kremlinul publică imagini cu Putin care se plimbă prin Moscova, după speculațiile că s-ar ascunde în buncăre

Kremlinul a publicat un videoclip în care Vladimir Putin conduce prin Moscova și se întâlnește cu o fostă profesoară într-un hotel, după ce mai multe publicații occidentale au relatat, citând un raport al serviciilor europene de informații, că liderul rus ar fi petrecut săptămâni întregi în buncăre.
Dominic Fritz, despre formarea noului Guvern: Nu mai există șansa refacerii coaliției
Dominic Fritz, despre formarea noului Guvern: Nu mai există șansa refacerii coaliției
Nicușor Dan: „Nu putem să-l luăm foarte în serios pe Vladimir Putin”. Avertisment despre război și pregătirea României
Nicușor Dan: „Nu putem să-l luăm foarte în serios pe Vladimir Putin”. Avertisment despre război și pregătirea României
Nicușor Dan și Karol Nawrocki, despre posibilitatea de a găzdui trupe americane: Suntem pregătiți să primim soldații americani. Vom fi foarte fericiți să o facem
Nicușor Dan și Karol Nawrocki, despre posibilitatea de a găzdui trupe americane: Suntem pregătiți să primim soldații americani. Vom fi foarte fericiți să o facem
Nicușor Dan și Karol Nawrocki, sceptici față de declarațiile lui Putin privind încheierea războiului din Ucraina: „Nu trebuie să-l luăm foarte în serios”
Nicușor Dan și Karol Nawrocki, sceptici față de declarațiile lui Putin privind încheierea războiului din Ucraina: „Nu trebuie să-l luăm foarte în serios”
Președintele Poloniei, la București: Țările noastre își asumă cea mai mare responsabilitate pentru apararea Europei față de Rusia
Președintele Poloniei, la București: Țările noastre își asumă cea mai mare responsabilitate pentru apararea Europei față de Rusia
Iulian Moşneagu
12 mai 2026, 22:37, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Relatările, apărute înaintea paradei de pe 9 mai din Piața Roșie, organizată pentru a marca victoria asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, susțineau că măsurile de securitate din jurul lui Putin au fost întărite semnificativ și că acesta ar fi coordonat războiul din Ucraina din buncăre subterane, de teama unui atentat sau a unei lovituri de stat, potrvit Reuters.

Oficialii ruși au respins scenariile drept „absurde”, iar videoclipul publicat luni seară pare să fie un răspuns la aceste acuzații și la afirmațiile repetate ale criticilor săi, potrivit cărora Putin ar fi tot mai izolat de populație.

În imagini, Putin apare relaxat, ajungând la un hotel din centrul Moscovei la volanul unui SUV fabricat în Rusia, însoțit de un agent de securitate. Ulterior, el intră în holul hotelului cu un buchet mare de flori pentru a se întâlni cu una dintre fostele sale profesoare.

Îmbrăcat lejer, în blugi și o jachetă subțire, Putin, în vârstă de 73 de ani, este surprins îmbrățișând-o pe fosta sa profesoară, Vera Gurevici, care îl sărută de mai multe ori pe obraji și îi șoptește ceva la ureche.

Ulterior, Putin a ajutat-o pe fosta sa profesoară să urce în mașină și a condus-o la o cină organizată la Kremlin.

Kremlinul a transmis că Putin a invitat-o pe fosta profesoară la parada anuală din Piața Roșie și să petreacă apoi câteva zile la Moscova, unde urma să participe la un program cultural.

Vladimir Putin se află la conducerea Rusiei ca președinte sau prim-ministru din 1999.

Alegerile pentru Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, sunt programate în septembrie, într-un context în care prognozele economice au fost reduse semnificativ, iar nemulțumirile legate de restricțiile tot mai mari asupra internetului sunt în creștere.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Cum a reacționat Guvernul după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Nicușor Dan spune că are în minte o variantă de premier. Scenariu politic pe care președintele îl exclude categoric
Libertatea
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CSID
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Promotor