Kremlinul publică imagini cu Putin care se plimbă prin Moscova, după speculațiile că s-ar ascunde în buncăre

Relatările, apărute înaintea paradei de pe 9 mai din Piața Roșie, organizată pentru a marca victoria asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, susțineau că măsurile de securitate din jurul lui Putin au fost întărite semnificativ și că acesta ar fi coordonat războiul din Ucraina din buncăre subterane, de teama unui atentat sau a unei lovituri de stat, potrvit Reuters.

Oficialii ruși au respins scenariile drept „absurde”, iar videoclipul publicat luni seară pare să fie un răspuns la aceste acuzații și la afirmațiile repetate ale criticilor săi, potrivit cărora Putin ar fi tot mai izolat de populație.

În imagini, Putin apare relaxat, ajungând la un hotel din centrul Moscovei la volanul unui SUV fabricat în Rusia, însoțit de un agent de securitate. Ulterior, el intră în holul hotelului cu un buchet mare de flori pentru a se întâlni cu una dintre fostele sale profesoare.

Îmbrăcat lejer, în blugi și o jachetă subțire, Putin, în vârstă de 73 de ani, este surprins îmbrățișând-o pe fosta sa profesoară, Vera Gurevici, care îl sărută de mai multe ori pe obraji și îi șoptește ceva la ureche.

Ulterior, Putin a ajutat-o pe fosta sa profesoară să urce în mașină și a condus-o la o cină organizată la Kremlin.

Kremlinul a transmis că Putin a invitat-o pe fosta profesoară la parada anuală din Piața Roșie și să petreacă apoi câteva zile la Moscova, unde urma să participe la un program cultural.

Vladimir Putin se află la conducerea Rusiei ca președinte sau prim-ministru din 1999.

Alegerile pentru Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, sunt programate în septembrie, într-un context în care prognozele economice au fost reduse semnificativ, iar nemulțumirile legate de restricțiile tot mai mari asupra internetului sunt în creștere.