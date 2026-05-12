Nicușor Dan și Karol Nawrocki, despre posibilitatea de a găzdui trupe americane: Suntem pregătiți să primim soldații americani. Vom fi foarte fericiți să o facem

„Noi în Polonia suntem pregătiți să primim soldații americani. Aceeași părere au mulți lideri din Uniunea Europeană, mai ales din țările de pe flancul estic al NATO. Asta e direcția în care trebuie să mergem, pentru că astfel garantăm securitatea țării noastre, cât și a întregului flanc estic. Nu acționăm împotriva vecinilor din vest, ci pentru securitatea noastră proprie”, a spus Nawrocki, marți într-o conferința de presă comună alături de Nicușor Dan.

Despre același subiect, liderul de la București a transmis: „În niciun fel de atitudine incorectă față de partenerii noștri europeni, este o decizie care ține strict de Statele Unite ale Americii în măsura în care domniile lor vor considera că pentru apărarea colectivă, pentru apărarea NATO, România este o gazdă bună. Vom fi foarte fericiți să o facem”.

Declarațiile celor doi președinți vin după ce administrația americană a anunțat la începutul lunii mai că ar putea reduce numărul efectivelor americane din Germania, în urma unei dispute diplomatice dintre președintele Trump și cancelarul Merz privind războiul din Orientul Mijlociu.