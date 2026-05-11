Radu Miruță merge la reuniunea CAE. Pregătirea pentru apărarea UE, pe agendă

Radu Miruță participă marți, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) al Uniunii Europene, în formatul miniștrilor apărării.

Reuniunea va fi prezidată de Înaltul Reprezentant a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Vor fi prezentate evaluări privind amenințările existente la nivelul UE, sprijinul militar acordat Ucrainei și situația din Orientul Mijlociu, în contextul evoluțiilor recente ale războiului din Iran și a efectelor acestuia în regiune, precum și a implicațiilor pentru securitatea și apărarea UE.

De asemenea, Consiliul va discuta despre pregătirea pentru apărare a Uniunii, după ce, în prealabil, se va desfășura o întâlnire informală cu președintele Asociației Industriilor Aerospațiale, de Securitate și Apărare din Europa.

Totodată, înainte de începerea reuniunii CAE va avea loc o ședință a Comitetului director al Agenției Europene de Apărare, cu participarea miniștrilor apărării din UE.