Dominic Fritz cere PSD să-și asume criza politică: „Mingea trebuie să rămână acum în curtea PSD”

Președintele Uniunii „Salvați România”, Dominic Fritz, susține că responsabilitatea pentru actuala criză politică aparține Partidul Social Democrat, iar social-democrații trebuie să spună „răspicat și asumat” care este soluția pe care o propun după căderea guvernului.

Invitat la TVR Info, liderul USR a declarat că partidul său nu va veni, în această etapă, cu „oferte de compromis”, considerând că inițiativa trebuie să vină de la PSD.

„Pentru igiena noastră politică, important este ca mingea să rămână acum în curtea PSD”, a declarat Fritz, acuzând social-democrații că au blocat în repetate rânduri decizii politice și instituționale și că au contribuit direct la declanșarea actualei crize.

„Și important este să ne spună PSD răspicat, cu o voce clară, asumat, ce vor să facă după ce au aruncat această țară în criză.

Doar să nu ne spună că vor să avem amnezie și să uităm ce s-a întâmplat nu doar acum, la moțiune, ci și în lunile de înainte, în care PSD a blocat, în care PSD nu s-a ținut de cuvânt, în care PSD deja a votat o moțiune împotriva Dianei Buzoianu împreună cu Aur, în care PSD nu a votat Avocatul Poporului, deși de 2 ani avem un interimar la Avocatul Poporului și lor le convine pentru că prin asta mai controlează încă o pârghie în acest stat. Deci, încă o dată, cred că pentru igiena noastră politică, important e ca mingea, acum să rămână în curtea PSD”.

Fritz depre potențialul premier: „Știu că e cel mai sexy, dar nu e despre un om”

Întrebat dacă revenirea lui Ilie Bolojan în funcția de premier este o condiție pentru participarea USR la o nouă formulă de guvernare, Dominic Fritz a refuzat să personalizeze discuția.

Liderul USR a afirmat că dezbaterea nu ar trebui să înceapă de la nume, ci de la direcția politică și capacitatea unei viitoare majorități de a implementa reforme reale.

Acesta nu l-a uitat nici pe fostul premier Marcel Ciolacu, despre care a spus că a dus deficitul la 10% pentru a alimenta rețele politice de influență.

„Eu cred că este fals să pornim această discuție discutând despre nume. Știu că e cel mai simplu, cel mai sexy, să zicem, dar nu este despre un om. Asta a spus și, nu o spun eu, spune și Ilie Bolojan, că nu este despre el.

Aici este despre întrebarea care este o formulă care ne permite să facem niște reforme reale la care se așteaptă oamenii, care ne permite să nu ne mai întoarcem la vremuri în care domnul Cioloacu a dus deficitul la 10% pentru a-și satisface toate nevoile brețelelor din spatele lui. Și asta este miza pentru care luptăm.

Miza nu este un om.

Miza este o direcție pentru această țară. Și de aceea, îmi pare rău, dar refuz să duc o discuție personalizată despre un nume, un om, când trebuie să ne uităm care este majoritatea și care este direcția în care vrem să meargă țară. Apoi putem să discutăm și de oameni”.

Fritz nu exclude alegerile anticipate

Dominic Fritz a declarat că alegerile anticipate nu ar trebui privite ca un scenariu de evitat și a mers până la a spune că dificultatea organizării acestora reprezintă, chiar, „o slăbiciune” a Constituției României.

Potrivit liderului USR, atunci când partidele nu mai reușesc să construiască o majoritate funcțională, întoarcerea la votul popular poate reprezenta „cea mai sănătoasă soluție”.

„Poporul este suveran și nu trebuie să ne fie teamă de decizia suverană a poporului”, a declarat Fritz.

Totodată, acesta a apreciat că a fost o eroare faptul că președintele Nicușor Dan a exclus public, imediat după căderea guvernului, posibilitatea unor alegeri anticipate, deși a admis că șeful statului trebuie să țină cont și de mesajele transmise către piețele financiare și partenerii externi.

Atac la AUR: „Mulți votanți își pun întrebări”

În interviul acordat TVR Info, liderul USR a lansat și un atac direct la adresa AUR, despre care a spus că a ajuns să servească interesele PSD în actuala criză politică.

Fritz a susținut că mulți dintre votanții AUR încep să-și pună întrebări după colaborarea dintre liderii celor două formațiuni în contextul moțiunii.

„Cum ne-am trezit să-l vedem pe domnul Simion lângă domnul Grindeanu?”, a întrebat retoric liderul USR, sugerând că partidul condus de AUR canalizează nemulțumirea publică într-o direcție controlată politic.

Potrivit lui Dominic Fritz, o parte dintre alegătorii nemulțumiți de sistem s-ar putea răzgândi atunci când vor vedea „cine este cu adevărat la butoane”.