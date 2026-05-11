Dominic Fritz: Nu vom permite ca un guvern tehnocrat să fie paravanul pentru o continuitate a puterii PSD

Liderul USR, Dominic Fritz, a respins ferm scenariul unui guvern tehnocrat, afirmând că o astfel de soluție riscă să fie doar o mască pentru menținerea PSD la putere.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Mădălina Dinu
11 mai 2026, 21:42, Politic
În intervenția sa în direct la TVR Info, Dominic Fritz a pus sub semnul întrebării legitimitatea și funcționarea unui guvern tehnocrat, subliniind lipsa unei baze politice clare.

„Un guvern tehnocrat întotdeauna naște întrebarea cum se va forma voința politică într-un astfel de guvern. Chiar dacă trecem peste faptul că tot trebuie o majoritate pentru a trece de Parlament, dar pe ce bază exprimă o voință politică un guvern tehnocrat care n-a fost ales de nimeni, care nu este susținut de partide? Eu cred că trebuie să avem mare grijă să nu avem un guvern tehnocrat care este doar un paravan pentru ca PSD să rămână la butoane, dar neasumat”, a declarat liderul USR.

Fritz a făcut trimitere și la precedentul din perioada 2015-2016, când un guvern tehnocrat a fost susținut indirect de partide, dar ulterior criticat chiar de acestea.

„Poate să repete ce au făcut în 2015-2016, în care și-au pus în față un guvern tehnocrat și apoi au început să toace fix acest guvern și s-au erijat în opoziție, în timp ce, la guvernare, cu un vicepremier, au blocat orice fel de schimbare sau reformă. Nu ne permitem asta. De aceea, eu, momentan, nu văd cum ar putea să funcționeze ideea unui guvern tehnocrat și, încă o dată, nu vom permite ca un guvern tehnocrat să fie paravanul pentru o continuitate a puterii PSD”, a afirmat Fritz.

Liderul USR a insistat că transparența și asumarea politică sunt esențiale într-un moment de criză politică, avertizând asupra riscului unor soluții de fațadă.

„Lucrurile cred că trebuie să fie clare, trebuie să fie transparente. Lumea trebuie să înțeleagă cine decide ce. Să pui pe cineva în vitrină și, în spate, cu un secretar de stat, cu oameni în agenții, să controlezi în continuare tot ceea ce se întâmplă în statul român nu cred că este ceea ce își doresc oamenii”, a mai spus acesta.

Nu în ultimul rând, Dominic Fritz a subliniat că România are nevoie nu doar de stabilitate pe termen scurt, ci de o direcție politică clară, sugerând că soluțiile aparent stabile pot genera probleme mai mari în viitor.

„Am avut două alegeri prezidențiale în care PSD și PNL nu au reușit să ajungă cu candidatul lor în finală. Asta ne spune că oamenii tânjesc după altceva. Vor o altă direcție. Și, de aceea, orice soluție care ne dă doar aparența unei stabilități, fie și cu un guvern tehnocrat, ar fi o soluție falsă și, prin urmare, o soluție care va naște alte instabilități pe termen lung pentru România”, a conchis acesta.

